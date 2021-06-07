شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين أحمد حلمى سفيرا إقليميا لمنظمة اليونسيف فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عينت اليونسيف، الفنان أحمد حلمى، سفيرًا للنوايا الحسنة، فى المكتب الإقليمي لليونسيف فى الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا.

وقال الحساب الرسمى ليونسيف الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عبر تويتر: "انضموا إلينا في الترحيب بالفنان أحمد حلمي الذي تم تعيينه سفيرًا إقليميًا لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

ونشر الحساب عبر تويتر، فيديو للقاء تيد شيبان، مدير اليونيسف الاقليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع أحمد حلمى، وقال فى الفيديو :"عندما نخبر الناس إنك سفير نوايا حسنة لليونسيف، يخبروننا كم أنت ممثل رائع وكم تمتعتهم وتجعلهم يضحكون".



الفنان أحمد حلمى

وهو ما دعا أحمد حلمى للرد عليه قائلا :"وأنا النهارده كمان فخرى زاد الحقيقة، مش هبقى مجرد سفير لمكتب مصر، لكن إن شاءالله الدورة الجاية دى، نحقق أكتر وأكتر، مش بس على المستوى المحلى، لكن على المستوى الإقليمى".

ومن جهة أخرى يستعد النجم أحمد حلمى، لمسلسله الجديد الذى وضع صناعه اسما مبدئيا له وهو "النجيب"، عن قصة الأديب العالمي نجيب محفوظ، ولم يستقروا على الاسم النهائى للعمل حتى الآن، ومن المقرر انطلاق تصويره منتصف شهر أكتوبر المقبل، بعد انتهاء حلمى من تصوير فيلمه الجديد والتى تشاركه النجمة روبى فى أحداث الفيلم.

من ناحية أخرى يحضر أحمد حلمى لفيلم جديد يكتبه المؤلف هيثم دبور، ويتولى إخراج العمل محمد شاكر، ويتكتم صناعه على التفاصيل، ويقوم حلمى بجلسات عمل مع صناع الفيلم استعدادًا لانطلاق التصوير خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ومن المقررأن يطرح الفيلم فى موسم عيد الأضحى المقبل، حسبما أكد أحمد حلمي عبر صفحته على تويتر، والعمل من إنتاج سينرجى حيث تم التعاقد بينهما الفترة الماضية.

وكانت أخر أعمال أحمد حلمى، مشاركته فى مسلسل "الإختيار 2" حيث ظهر كضيف شرف فى الحلقات الأخيرة من العمل، وجسد مشهدا لم تتجاوزمدته 5 دقائق، لكنها كانت دقائق اعتبرها البعض من العظمة والبراعة والتجسيد الرهيب للمشاعر، فهو الأب الذى استشهدت ابنته، على أيدى عناصر الجماعات الإرهابية، التى روعت الشعب المصرى.