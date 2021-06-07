شكرا لقرائتكم خبر عن إميلي بلانت تكشف تعرضها للتوتر هى وزوجها فى تصوير A Quiet Place والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة العالمية إميلي بلانت، عن أنها اعتادت على شرب الوسكي مع زوجها يومًا بعد الانتهاء تصوير فيلم A Quiet Place II المعروض حالا، وقالت الممثلة البالغة من العمر 38 عامًا والمتزوجة من جون كراسنسكي، 41 عامًا، إن تناول قطرة من الوسكي بعد يوم صعب من التصوير ساعد في تهدئتهما.

في حديثها إلى The Mirror، قالت: "نشرب الكثير من الوسكي، إنها طريقة للاسترخاء وتزيل التوتر، رغم أنني اعرف أضراره"، مشيرة إلى أنه بعد يوم عمل يمكنها العودة إلى المنزل مغطاة بالطين والدم، ذلك أصبح الوسكي خيارًا آمنًا.

ووصلت إيرادات فيلم A Quiet Place Part II إلى 93 مليونًا 122 ألف دولار، منذ عرضه بدور العرض في 28 مايو الجارى، وانقسمت الإيرادات بين 69 مليونًا و110 آلاف دولار في الولايات المتحدة الأمريكية، و24 مليونًا و11 ألف دولار في دور العرض حول العالم.

وحقق العمل أيضًا 48 مليونًا و385 في العرض الافتتاحى للفيلم بـ 3726 دار عرض حول العالم، فيلم A Quiet Place Part II من إنتاج Paramount Pictures.

وكانت قد تمت إعادة جدولة فيلم A Quiet Place Part II، عدة مرات حيث تأثرت السينمات في جميع أنحاء البلاد بشدة بالوباء، وهذه المرة التاريخ الجديد يتحرك لأعلى من التوقيت الذي كان مقرر له.

وكان من المقرر عرض الفيلم في مارس الماضى، وسرعان ما انتشرت الجائحة في جميع انحاء العالم، لتعلن غلق السينمات ودور العرض، ليتم نقله إلى يوم 23 أبريل، وسرعان ما ظهر أنه سيكون في ذروة الموجة الثانية من الفيروس ليتم نقله إلى سبتمبر المقبل، والعودة اخيرا الي مايو المقبل

A Quiet Place هو فيلم الرعب الذي يعتبر استكمالاً لنجاح جزأه الأول الذي دارت أحداثه فى مزرعة هادئة تسكنها أسرة صغيرة، لكنها تتعرض إلى رعب كبير بعد هجوم الأشباح والكائنات المخيفة عليهم، وتجسد إيملى بلانت دور الأم بينما جسد مخرج العمل جون كراسينسكى والمشارك فى الفيلم يقوم بدور زوجها.