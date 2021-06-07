شكرا لقرائتكم خبر عن سامو زين يطرح كليب "حبيتو" الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المطرب سامو زين من تصوير أغنية "حبيتو" التي سيطرح الكليب الخاص بها يوم الخميس المقبل الموافق 10 يونيو، وهى الأغنية التي طرحها مؤخرًا في عيد الحب الماضى، والأغنية من كلمات وألحان وتوزيع أكرم عادل.

ويجدد سامو زين تعاونه مع الملحن والموزع أكرم عادل، حيث تعاونا من قبل فى أغنية "القطة" و"قصة حب" و"أنا وأنت" و"كسرت قلبى" و"قولى قولى"، وغيرها.

فى جانب آخر، يضع المطرب سامو زين اللمسات الأخيرة لأغنيته الجديدة "كينج الحب"، استعدادًا لطرحها قريبًا، حيث طرح البرومو الخاص بالأغنية خلال الأيام الماضية للدعاية والترويج، ويعمل حاليًا على عدد من الأغنيات لطرحها للجمهور خلال موسم الصيف 2021.

طرح المطرب سامو زين مؤخرا، أغنية بعنوان "ست الناس" بمناسبة عيد الأم، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والأغنية كلمات عبد الرحمن إبراهيم، وألحان أحمد أسامة، وتوزيع أكرم عادل.

وكان آخر ألبومات سامو زين بعنوان "لو عمرى يرجع"، والذى طرحه عام 2018، والألبوم كان يحتوى على أغانى "لو عمرى يرجع"، "أول ما تبتسميلى"، "الزير"، "حب أحلى سنين"، "قلبى عليك بيكلمني"، "الأسطوانة المشروخة"، "هو ده حبيبى"، "ولا حد يوصله".