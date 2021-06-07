فن ومشاهير

في 5 أيام.. إيرادات "ماما حامل" تتجاوز مليون جنيه

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي، يوم الأربعاء 2 يونيو، فيلم "ماما حامل" بطولة الفنانة ليلى علوي، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر، مع الأفلام التي تم طرحها في موسم عيد الفطر المبارك.

وحقق الفيلم في شباك تذاكر أمس الأحد 6 يونيو إيراد بلغ 144 ألفًا و797 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه في 5 أيام مليونا و71 ألفا و699 جنيها.

"ماما حامل" تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم، بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، سامي مغاوري، محمد سلام، نانسي صلاح، هدى الأتربي.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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