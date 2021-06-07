في 5 أيام.. إيرادات "ماما حامل" تتجاوز مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي، يوم الأربعاء 2 يونيو، فيلم "ماما حامل" بطولة الفنانة ليلى علوي، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر، مع الأفلام التي تم طرحها في موسم عيد الفطر المبارك.

وحقق الفيلم في شباك تذاكر أمس الأحد 6 يونيو إيراد بلغ 144 ألفًا و797 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه في 5 أيام مليونا و71 ألفا و699 جنيها.

"ماما حامل" تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم، بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، سامي مغاوري، محمد سلام، نانسي صلاح، هدى الأتربي.