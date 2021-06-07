عمرو وهبة يطالب الجمهور بالدعاء لابنته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طالب الفنان الشاب عمرو وهبة الجمهور بالدعاء لمولودته الجديدة بالشفاء العاجل.

ونشر "وهبة" صورة من المستشفى، وذلك عبر خاصية "القصص القصيرة"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وكتب عمرو على الصورة : " دعواتكم المرة دي بقى للآmنسة غالية.. عملية إن شاء الله كده تبقى بسيطة.. ربنا يخفف عنها ويحفظها ويحفظ كل الأطفال".

يذكر أن آخر أعمال عمرو وهبة مسلسل "في بيتنا روبوت" بطولة شيماء سيف، ودلال عبدالعزيز، ليلى أحمد زاهر، هشام جمال، تأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي، ومن إخراج وليد الحلفاوي.