إيمي سمير غانم توجه رسالة مؤثرة لوالدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة إيمي سمير غانم رسالة مؤثرة لوالدها الفنان الراحل الكبير سمير غانم.

ونشرت إيمي صورة لوالدها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: " يا حبيبي بحبك يا أطيب راجل في العالم، ربنا يرحمك يا بابي وتكون في الجنة إن شاء الله".

وأضافت :" على قد طيبتك و قلبك الأبيض ربنا يغفرلك، ويطمنا عليك و تكون سعيد ومرتاح زي ما دايما كنت بتخلينا مبسوطين و عمرك ما زعلت حد، حتى اللي كان يجي عليك كنت بتسامحه في وقتها وعمرك ما كلمت حد بطريقة وحشة أبدًا أبدًا، و دايما شايل هم كل اللي حواليك وحتى اللي بيشتغلوا معاك واحد واحد عارفين جمال شخصيتك وطيبتك".

وتابعت: "أنا ودنيا عمره ما زعق لينا ولا كلمنا بطريقة تخوف حتى واحنا أطفال ( راجل طيب طيب طيب يارب أشوفك تاني".

وأكملت إيمي : " اللَّهُمَّ إِنَّ سمير ابن فتحية فِي ذِمَّتِكَ، وحَبْلِ جِوَارِكَ، فَقِهِ مِنْ فِتْنَةِ القَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ، وأَنْتَ أهْلُ الوَفَاءِ والحَقِّ، فاغْفِرْ لَهُ، وارْحَمْهُ، إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ، اللهم أجعل في قبره بهجة وسرور يارب".

وغابت الفنانة دلال عبدالعزيز عن جنازة زوجها الفنان سمير غانم والذي رحل عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو، وشيعت جنازته الجمعة 21 مايو، من مسجد المشير بالتجمع الخامس إلى مثواه الأخير، وتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر