لهذا السبب أطلق الأمير هاري وميغان اسم ليليبيت "ليلي" ديانا على مولودتهما

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 يونيو 2021 06:31 مساءً - أنجبت دوقة ساسكس ابنة تُدعى ليليبيت "ليلي" ديانا مونتباتن وندسور، على اسم الملكة إليزابيث الثانية ووالدة الدوق الأميرة ديانا التي توفيت عام 1997.

ولادة ليليبيت

وبحسب موقع "ديلي ميل" وُلدت طفلة الأمير "هاري" و"ميغان ماركل" يوم الجمعة 4 يونيو في تمام الساعة 11:40 صباحًا في مستشفى سانتا باربرا الريفي في سانتا باربرا، كاليفورنيا. وتزن 3 كيلوجراماً ونصف، تتمتع الأم والطفل بصحة جيدة ويستقران في المنزل. وهي أخت لـ"آرتشي" البالغ من العمر عامين والحفيدة الحادية عشرة للملكة. - وتُعد الأولى الذين ولدوا منذ وفاة دوق إدنبرة الأمير فيليب في أبريل.

التهاني على موقع Archewell



اختيار الاسم

سُميت "ليلي" على اسم جدتها الكبرى ، صاحبة الجلالة "إليزابيث" ، التي لقب عائلتها هو "ليليبت". تم اختيار اسمها الأوسط ، "ديانا" ، لتكريم جدتها الراحلة الحبيبة ، أميرة ويلز الأميرة ديانا.

وقد يكون الدوق والدوقة قد أعطيا ابنتهما اسمها في محاولة لبناء جسور مع العائلة المالكة بعد أن قام الزوجان بسلسلة من الادعاءات ضد الشركة.

صورة التهاني على موقع Archewell



لقاء "ليليبيت" مع جدتها الملكة

مع عائلة ساسكس التي تعيش في كاليفورنيا، من غير المعروف متى أو ما إذا كانت "ليليبت" ستلتقي بالملكة وأفراد العائلة المالكة الآخرين.

"ميغان" و"هاري" يقدمان الشكر في رسالة

في رسالة شكر من "ميغان" و"هاري" على موقع Archewell على الإنترنت ، قال الدوق والدوقة: "في 4 يونيو ، باركنا بوصول ابنتنا، ليلي. إنها أكثر مما كنا نتخيله ، وما زلنا ممتنين للحب والصلوات التي شعرنا بها من جميع أنحاء العالم. شكرًا لكم على لطفكم ودعمكم المستمر خلال هذا الوقت الخاص جدًا لعائلتنا."

وقال بيان صادر عن السكرتير الصحفي : "إنه لمن دواعي السرور أن يرحب الأمير "هاري" و"ميغان"، دوق ودوقة ساسكس، بابنتهما ليليبت ليلي ديانا مونتباتن وندسور في العالم."

تهاني المولودة الجديدة

هنأت جائزة "ديانا"، التي أُنشئت لمواصلة إرث الراحلة "ديانا"، أميرة ويلز، الدوق والدوقة على تويتر: "تهانينا لدوق ودوقة ساسكس بمناسبة ولادة ابنتهما ليليبيت ديانا مونتباتن وندسور. نتقدم بأحر تمنياتنا للدوق والدوقة وأرتشي الصغير."

رسالة التهنئة من بوريس جونسون على تويتر- الصورة من حساب بوريس جونسون على تويتر



قالت جمعية Wellchild الخيرية، التي يرعاها هاري: "تهانينا لدوق ودوقة ساسكس على ولادة ليليبت ديانا مونتباتن وندسور. نتمنى لراعينا الدوق والدوقة كل السعادة عندما يبدآن هذه المغامرة الجديدة."

وغرد رئيس الوزراء "بوريس جونسون": "تهانينا لدوق ودوقة ساسكس بمناسبة ولادة ابنتهما".

وقال زعيم حزب العمال السير "كير ستارمر" على تويتر: "خبر رائع! تهانينا لدوق ودوقة ساسكس."

"ليليبيت" و"آرتشي" سيكونان أميرين

على الرغم من استقالة "هاري" و"ميغان" من عملهما من كبار أفراد العائلة المالكة، لا يزال "ليليبيت" و"آرتشي" يحتلان مكانًا في سلسلة الخلافة.

سيحق للمولودة الجديدة أن تكون أميرة و"آرتشي" أميراً - كلاهما بصفات وأسلوب أصحاب السمو الملكي - بعد وفاة الملكة وعندما يصبح "تشارلز" ملكًا. هذا لأنهما سيكونان قد ارتقيا في خط الخلافة ليصبحا أبناء ابن ملك.

"ليليبيت" في ترتيب العرش

إنها الثامنة في ترتيب العرش، وتأتي بعد "آرتشي" الذي يحتل المركز السابع في الترتيب، وقبل دوق يورك، الذي هبط إلى المركز التاسع.

"ليليبيت" هى أيضًا ابنة عم الأمير "جورج" والأميرة "شارلوت" والأمير "لويس" والحفيد الخامس لـ"تشارلز" ، لكنها ستنمو عبر المحيط الأطلسي ، على بعد آلاف الأميال من العائلة المالكة - في وقت ينكسر فيه القلب والانقسام داخل العائلة المالكة. وندسورز.