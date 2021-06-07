الملكة إليزابيث تنضم للأمير ويليام وكيت لتهنئة ميغان وهاري بولادة ابنتهما

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 يونيو 2021 06:31 مساءً - أصدرت العائلة المالكة بيانًا رسميًا بعد ولادة ابنة دوق ودوقة ساسكسيس الجديدة حيث تم الكشف في إعلان صدر يوم الأحد ، عن أن "ميغان" أنجبت ابنة وزنها 7 أرطال و 11 أونصة اسمها ليليبيت "ليلي" ديانا مونتباتن وندسور، يوم الجمعة في كاليفورنيا.

ميغان ماركل وهاري مع ابنهما آرتشي- الصورة من موقع ميرور





وبحسب موقع "ميرور" قال متحدث باسم قصر باكنجهام : "تم إبلاغ الملكة وأمير ويلز ودوقة كورنوال ودوق ودوقة كامبريدج وهم سعداء بأخبار ولادة ابنة دوق ودوقة ساسكس."

البيان الرسمي بإعلان الولادة على موقع Archewell- الصورة من موقع ميرور



أصل اسم ليليبيت

تم تسمية الطفلة "ليليبيت" بعد لقب عائلة الملكة "إليزابيث" ولكنها ستعرف باسم "لي لي". بينما تم اختيار اسمها الأوسط ، ديانا ، لتكريم جدتها الراحلة الحبيبة ، أميرة ويلز.

الوافدة الجديدة هي أخت صغيرة لـ"آرتشي" الذي وُلد في عام 2019 وابنة عم جديدة للأمير "جورج" والأميرة "شارلوت" والأمير "لويس".

وقال بيان من السكرتير الصحفي للزوجين : "إنه لمن دواعي السرور أن يستقبل الأمير "هاري" و"ميغان" ، دوق ودوقة ساسكس ، ابنتهما ليليبيت" ليلي "ديانا مونتباتن وندسور في العالم."

"يشكركم الدوق والدوقة على تمنياتكم الحارة وصلواتكم حيث يستمتعان بهذا الوقت الخاص كعائلة."

ولادة ليليبيت

"ولدت ليلي يوم الجمعة ، 4 يونيو في الساعة 11.40 صباحًا في رعاية موثوقة من الأطباء والموظفين في مستشفى سانتا باربرا الريفي في سانتا باربرا ، كاليفورنيا. وهي الطفلة الثانية للزوجين، ولديهما أيضًا ابن يبلغ من العمر عامين اسمه "آرتشي هاريسون مونتباتن وندسور".

"هاري" و"ميغان" يكشفان عن خبر الحمل

كشف "هاري" و"ميجان" أنهما كانا يتوقعان فتاة في مارس خلال مقابلة مفجعة مع "أوبرا وينفري". لقد كانت لحظة أخف خلال سلسلة من القذائف التي تركت النظام الملكي في أزمة.

المولودة الجديدة هي الحفيدة الحادية عشر للملكة - وبشكل مؤثر هي الأولى منذ وفاة الأمير "فيليب" دوق أدنبرة في أبريل.

ولكن مع وجود عائلة ساسكس التي تعيش في كاليفورنيا ووسط علاقات مضطربة مع أسرهم ، لا يُعرف متى أو ما إذا كانت المولودة الجديدة ستلتقي بالملكة وبقية أفراد العائلة المالكة.

على الرغم من استقالته من العائلة المالكة ، احتفظ "هاري" بمكانه في سلسلة الخلافة ، لذا ستكون "ليليبت" هي الثامنة في ترتيب العرش. كما لم تتغير المراكز السبعة الأولى - أمير ويلز ، دوق كامبريدج ، الأمير "جورج" ، الأميرة "شارلوت" ، الأمير "لويس" ، "هاري"، "آرشي".