أشهر قصص الحب في حياة جينيفر لوبيز

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 يونيو 2021 06:31 مساءً - من المعروف عن "جينيفر لوبيز" أنها رومانسية ولا تستطيع العيش بدون حب، وقد اشتهرت بالمشاركة في العديد من الروايات الرومانسية البارزة - والعديد منها لم يسفر عن سعادة دائمة - حيث تزوجت ممثلة The Shades of Blue ثلاث مرات فقط (أوجاني نوا، كريس جود ومارك أنتوني)، وفيما بينهم، واعدت بعضاً من أكبر الأسماء في هوليوود، بمن في ذلك "بن أفليك".

وبحسب موقع "US Magazine" فيما يلي جولة سريعة عن زواجها وارتباطاتها:

1- أوجاني نوا

جينيفر لوبيز وأوجاني نوا- الصورة من موقع US Magazine



تزوجت "جينيفر لوبيز" من المنتج في فبراير 1997، لكن زواجهما لم يدم طويلاً. فقد تم طلاقهما في 1998 بعد 11 شهراً.

2- جون ديدي كومز

جينيفر لوبيز وجون ديدي كومز- الصورة من موقع US Magazine



بدأت "لوبيز" في مواعدة قطب الهيب هوب جون ديدي كومز في عام 1999 بعد أن التقى الزوجان في مجموعة فيديو موسيقي، لكنهما انفصلا لاحقاً في عام 2001. في مقابلة عام 2003 مع مجلة Vibe، ادعت "لوبيز" أن "ديدي" كان غير مخلص خلال علاقتهما. من جانبه، أعلن مغني الراب السابق أن "لوبيز" كانت - بلا شك - واحدة من أعظم أحبائه.

3- كريس جود

جينيفر لوبيز وكريس جود- الصورة من موقع US Magazine



التقت "لوبيز" بالراقص كريس جود في مجموعة الفيديو الموسيقي "Love Don't Cost a Thing" وتزوجا في سبتمبر 2001. انتهى الزواج بحلول يونيو 2002 وانتهى طلاقهما في 2003.

4- بن أفليك

التقت "لوبيز" بنجم Justice League بن أفليك أثناء تصوير فيلم Gigli، وتم خطبتهما في نوفمبر 2002. ولكن لم تكتمل العلاقة حيث ألغى الزوجان حفل زفافهما قبل أربعة أيام من الحدث وانفصلا لاحقاً في يناير 2004.

5- مارك أنتوني

جينيفر لوبيز ومارك أنتوني- الصورة من موقع US Magazine



كان أطول مدة زواج حيث ظل الثنائي متزوجين من عام 2004 حتى عام 2011 وأنجبت "لوبيز" التوأم "ماكس" و"إيمي".

6- بو كاسبر سمارت

جنيفر لوبيز وبو كاسبر- الصورة من موقع US Magazine



بعد أربعة أشهر فقط من انفصالها عن "أنتوني"، بدأت "لوبيز" في مواعدة "بو كاسبر" في نوفمبر 2011 واستمرت حتى عام 2016. ومع ذلك، لم تكن هناك أي مشاعر قاسية بعد الانفصال النهائي.

7- دراك

جينيفر لوبيز ودراك- الصورة من موقع US Magazine



اتصل مغني الراب و"لوبيز" لأول مرة خلف الكواليس في ديسمبر 2016 بعد أن حضر لها All I Have show. في يناير 2017، كشف مصدر لصحيفة Us Weekly أنهما كانا يتواعدان. وفي فبراير من ذلك العام، تلاشت علاقتهما القصيرة بعد أن شرع "دراك" في جولته الأوروبية.

8- أليكس رودريجز

جينيفر لوبيز وأليكس رودريجز- الصورة من موقع US Magazine



فتحت "لوبيز" قلبها من جديد لـ"أليكس رودريجز" وقبلت عرضه للزواج عام 2019 حين تقدم لها بالطريقة الرومانسية على شاطئ البحر. تأجل زفافهما أكثر من مرة لأسباب مختلفة حتى انفصلا بعد خطوبة دامت لمدة عامين ثم قررا البقاء كأصدقاء.

9- بن أفليك (من جديد)

في مايو 2021، اجتمع "أفليك" و"لوبيز" وشوهدا معاً في مناسبات متعددة، بما في ذلك في إجازة في مونتانا وإجازة رومانسية إلى ميامي، مما أكد أن الزوجين قد عادا معاً رسمياً.