بالفيديو – سيرين عبد النور تمارس رياضة الملاكمة من كواليس “دور العمر”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 يونيو 2021 06:06 مساءً - منذ 28 دقيقة

تطلّ الممثلة اللبنانية سيرين عبد النور على محبيها بمسلسل جديد عبر “شاهد” بمسلسل “دور العمر”.

وفي السياق، نشر الكاتب والمخرج اللبناني ناصر فقيه، فيديو من كواليس تصوير مسلسل “دور العمر”، على صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيه الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، وهي تمارس رياضة “الملاكمة” بمساعدة ناصر.

وبدا واضحاً أنها لا تجيد ممارسة هذه الرياضة وسط نوبات من الضحك بينها وبين الكاتب، وقالت: “طيب علموني”، وكتب ناصر تعليقاً ساخراً على الفيديو: “‏كانت ورّمتلي عيني بس تنزل سيرين عا الحلبة زيحوا من دربها “.

وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع مقطع الفيديو، مثنين على جمال سيرين بلون الشعر الأشقر، وعلى روحها المرحة. واستطاع الإعلان التشويقي للمسلسل ان يثير الجدل بشكل كبير عبر السوشال ميديا، خاصة مع التغير التي ظهرت به شخصية سيرين عبد النور، التي تميزت في أغلب ادورها بالرومانسية الناعمة، حيث جاء هذا المسلسل صادم ومختلف على الجمهور، وخاصة انه ينتمي العمل لنوعية أعمال الإثارة والتشويق، وهو من كتابة المخرج ناصر فقيه واخراج سعيد الماروق.