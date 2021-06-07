كتب امير فتحي في الاثنين 7 يونيو 2021 05:47 مساءً - نشر الفنان المصري ” عمرو وهبة ” منشورا له خلال خاصية الاستوري عبر حسابه على إنستجرام طالب من خلاله الجمهور بالدعاء لإبنته ” غالية ” والتي رزق بها منذ فترة قريبة .
حيث أشار من خلاله إلى خضوع مولودته لعملية جراحية اليوم الإثنين .. وتضمن المنشور صورة لباب غرفة العمليات بالمستشفى .
وكتب عمرو وهبة في تعليقه على الصورة : ” دعواتكو المرة دي بقى للآنسة غالية .. عملية إن شاء الله كده تبقى بسيطة .. ربنا يخفف عنها ويحفظها ويحفظ كل الأطفال ” .
كانت هذه تفاصيل خبر عمرو وهبة يطلب الدعاء لمولودته : ” ربنا يخفف عنها “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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