سوسن بدر تتلقى جرعة لقاح فيروس كورونا

كتب امير فتحي في الاثنين 7 يونيو 2021 05:47 مساءً - كشفت الفنانة المصرية “سوسن بدر ” في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام عن تلقيها للجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد .

وتضمن المنشور صورة لها أثناء تلقيها اللقاح وكتبت في تعليقها عليها : ” الجرعة الأولى من لقاح كورونا بوحدة الرعاية الصحية بالشيخ زايد ” .

وتابعت سوسن بدر : ” نموذج مشرف للتعامل مع الناس باحترافية وإنسانية .. كل الشكر لكتيبة العاملين وربنا يقدركم ويحفظكم ” .