رسالة مؤثرة من دنيا سمير غانم إلى والدها

كتب امير فتحي في الاثنين 7 يونيو 2021 05:47 مساءً - نشرت الفنانة ” إيمي سمير غانم ” صورة لوالدها الفنان الراحل ” سمير غانم ” عبر حسابها على ” إنستجرام ” وجهت من خلالها رسالة له تحدثت فيها عن جمال شخصيته وطباعه وعلاقته بالآخرين ومع أولاده .

فكتبت إيمي سمير غانم في تعليقها على الصورة : ” يا حبيبي بحبك يا أطيب راجل في العالم .. ربنا يرحمك يا بابي وتكون في الجنة إن شاء الله علي قد طيبتك وقلبك الأبيض .. ربنا يغفرلك ويطمنا عليك وتكون سعيد ومرتاح زي ما دايما كنت بتخلينا مبسوطين ” .

وتابعت : ” وعمرك ما زعلت حد حتي اللي كان يجي عليك كنت بتسامحه في وقتها وعمرك ما كلمت حد بطريقة وحشة ابدا ابدا ودايما شايل هم كل اللي حواليك وحتي اللي بيشتغلوا معاك واحد واحد عارفين جمال شخصيتك وطيبتك ,, أنا ودنيا عمره ما زعق لينا ولا كلمنا بطريقه تخوف حتي واحنا اطفال ( راجل طيب طيب طيب اوي ) .. يارب اشوفك تاني ” .

وأضافت إيمي متوجهة بالدعاء لوالدها : ” اللَّهُمَّ إِنَّ سمير إبن فتحية فِي ذِمَّتِكَ، وحَبْلِ جِوَارِكَ، فَقِهِ مِنْ فِتْنَةِ القَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ، وأَنْتَ أهْلُ الوَفَاءِ والحَقِّ، فاغْفِرْ لَهُ، وارْحَمْهُ، إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيم .. اللهم اجعل في قبره بهجة وسرور يارب ” .