شكرا لقرائتكم طلب ورسالة مؤثرة من دنيا سمير غانم بشأن والدتها! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - مازالت الحالة الصحية للفنانة المصرية دلال عبد العزيز تثير قلق وترقب العديد من محبيها، بعد دخولها الرعاية المركزة قبل أكثر من شهر بسبب معاناتها من فيروس كورونا وتبعاته.

وفي ظل حالة التضارب التي لفّت وضعها الصحي، تحرص العائلة رغم ما تمر به من ألم، على توضيح حقيقة حالتها.

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دنيا تشكر الجمهور

ففي آخر تحديث نشرته الفنانة دنيا سمير غانم عبر منصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت في رسالة مؤثرة للجميع أن الدعاء وحده من يقف إلى جوارهم. وقالت "والله العظيم دعائكم هو اللي بيصبرنا ومخلينا نقدر نقف على رجلينا عشان نساعد مامي"، مشيرة إلى أن والدتها مازالت في العناية المشددة ولا تعلم شيئاً عن الفنان الراحل سمير غانم.

دنيا سمير غانم

كذلك تابعت "هي لسة في العناية المركزة متعرفش حاجه عن بابي.. حالتها لسه متسمحش اننا نقول لها خبر زي ده".

ووجهت في نهاية حديثها الشكر إلى الجمهور، داعية الله أن ينعم على والدها بالرحمة، وأن يكتب لوالدتها الشفاء، ويلهمهم الصبر على فراق الأب.

يشار إلى أن عائلة سمير غانم تعيش فترة زمنية هي الأسوأ والأصعب، بعد رحيل الفنان سمير غانم، وبقاء دلال عبد العزيز في المستشفى تصارع أعراض ما بعد كورونا، فيما شفيت دنيا خلال شهر رمضان الماضي.