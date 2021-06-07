شكرا لقرائتكم خبر عن سمير صبرى يعلن تأجيل مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية إلى سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان سمير صبرى، رئيس مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية، تأجيل انطلاق الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية لسبتمبر المقبل.

وقال صبرى، فى بيان له، إن قرار التأجيل جاء فى ظل القرارات التى أصدرها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى تطبيق القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية لمواجهة فيروس كورونا، وأضاف أن هذه القرارات كان لها الأثر الكبير فى تقليص عدد الإصابات والحد منها، لذلك كان مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية من أوائل المهرجانات السينمائية التى دعمت القرارات الوزارية، وقررت لجنته العليا العام الماضى تأجيل الدورة الأولى حفاظا على المدعوين من نجوم السينما وجمهور ورواد المهرجان.

وتابع صبرى: "استمرارًا فى دعم قرارات اللجنة الوزارية، فقد تقرر إقامة الدورة الأولى للمهرجان خلال شهر سبتمبر المقبل على أمل أن تكون الأجواء الصحية قد تحسنت بصورة كبيرة ومهيأة لتقديم مهرجان فرانكوفونى يليق بمصرنا الغالية وبكونها واحدة من الدول الأعضاء فى منظمة الفرانكوفونية".

كما أن المهرجان كشف عن استقبال تونس ضيفًا للشرف فى إطار توجيهات الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، التى أعطت شارة البدء للاحتفال بعام الثقافة المصرية-التونسية، من خلال إعداد أجندة فعاليات ثرية ومتنوعة، وتقوم إدارة مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكفونية حاليًا بالتنسيق مع الجهات المعنية فى مصر وتونس لخروج الاحتفالية بالشكل اللائق بالإرث الفنى والسينمائى العريق لكلا البلدين الشقيقين.

مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكفونية، يعنى بعرض أفلام الدول الفرانكفونية ويصل عددها إلى 88 دولة ما بين دول رئيسية ومنها مصر، ودول مراقبة، ودول أعضاء منتسبون، وتنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام، وتضم اللجنة العليا للمهرجان برئاسة الكاتب محمد سلماوى عدد من الوجوه الإعلامية والفنية والثقافة على رأسهم الفنان الكبير سمير صبرى رئيس المهرجان، والدكتورة إيمان نجم وكيل وزارة الثقافة المصرية، والإعلامية سناء منصور والإعلامية سلمى الشماع.