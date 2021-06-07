شكرا لقرائتكم خبر عن الفيلم المصرى "ريش" يشارك فى أسبوع النقاد بفعاليات مهرجان كان 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق فيلم "ريش" للمخرج المصري عمر الزهيري في عرضه العالمي الأول من خلال مهرجان كان السينمائي 6-17 يوليو ضمن المسابقة الرسمية لأسبوع النقاد الدولي في دورته الستين، والتي تعد دورة مهمة في تاريخ المسابقة وتهدف إلى تسليط الضوء على الأفلام الأولى والثانية من إخراج صانعي الأفلام من جميع أنحاء العالم، وشهد الفيلم تعاونًا إنتاجيًا بين فرنسا، مصر، هولندا واليونان، كما نال دعمًا من جهات دولية عديدة خلال مراحل إنتاجه.

فيلم ريش

ريش

"ريش" هو أول الأفلام الروائية الطويلة للمخرج عمر الزهيري، وقد اشترك في تأليفه مع السيناريست أحمد عامر.

فيلم ريش يقدم قصة أم تعيش في كنف زوجها وأبنائها، حياة لا تتغير وأيام تتكرر بين جدران المنزل الذي لا تغادره ولا تعرف ما يدور خارجه. ذات يوم يحدث التغير المفاجئ ويتحول زوجها إلى دجاجة، فأثناء الاحتفال بيوم ميلاد الابن الأصغر، يخطئ الساحر ويفقد السيطرة ويفشل في إعادة الزوج، الزوج الذي كان يدير كل تفاصيل حياة هذه الأسرة، هذا التحول العنيف يجبر هذه الزوجة الخاملة على تحمل المسؤولية بحثاً عن حلول للأزمة واستعادة الزوج، وتحاول النجاة بما تبقى من أسرتها الصغيرة، وخلال هذه الأيام الصعبة تمر الزوجة بتغيرٍ قاسٍ وعبثي.

المخرج عمر الزهيري درس السينما في معهد السينما بالقاهرة، وعمل كمساعد مخرج مع أهم المخرجين المصريين مثل يوسف شاهين ويسري نصر الله، وأخرج فيلمه القصير الأول زفير (2011) وحصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان دبي السينمائي الدولي، وفي 2014 قدم عمر فيلمه القصير الثاني ما بعد وضع حجر الأساس لمشروع الحمام بالكيلو 375.