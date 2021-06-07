شكرا لقرائتكم خبر عن أليكس رودريجيز خطيب جينيفر لوبيز السابق وحيد فى شوارع نيويورك..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت عدسات المصورين أليكس رودريجيز، خطيب جينفر لوبيز السابق في شوارع نيويورك، حيث يتناول الطعام وحيدًا في أحد المطاعم في أول أيام العزوبية بعد انفصاله عن لوبيز وظهر أليكس وهو يبتسم للمصورين.

وفى سياق متصل تعيش المغنية والممثلة العالمية جينيفر لوبيز أفضل أوقاتها حاليًا بفضل عودة علاقتها مع الممثل بن أفليك، بعد انفصالها عن أليكس رورديجيز، حيث شوهدت وحدها وفقًا لموقع الديلى ميل وهي ترتدي فستانًا مميزًا وبدا عليها السعادة بصورة كبيرة من خلال الابتسامة التي لم تفارق وجهها أثناء وجودها خارج مدرسة ويندوارد في لوس أنجلوس بكاليفورنيا، وأضاف تقرير الديلى ميل أن سبب تواجد لوبيز أمام المدرسة غير معروف إلى الآن، وما هي العلاقة التى تجمعها بها.

ويأتى ظهور لوبيز الأخير بعدما تم الكشف مؤخراً عن علاقة بينها وبين بن افليك حيث شوهدوا سويا في ويست هوليود مساء يوم الاثنين، الماضي، وكشفت الصور لف أذرع جينيفر وبن حول بعضهما البعض أثناء انتظار الجلوس في مطعم Wolfgang Puck الجديد الواقع في فندق Pendry الفاخر.

وكانت مغنية On The Floor البالغة من العمر 51 عامًا تضع رأسها علي كتف النجم الحائزة على جائزة الأوسكار البالغة من العمر 48 عامًا حيث كان يمسكها بالقرب منهم، وذلك أثناء سيرهم في الفندق وحوله، ظهرا جينيفر وبن بابتسامه ملحوظة على وجوههم، وبدت لوبيز أنيقة في موعد العشاء مع أفليك، حيث ارتدت سترة ذات ياقة عالية وردية زاهية تحت معطف من الجلد البني، وكان شعرها كعكة أنيقة فوضوية مع القليل الماكياج.