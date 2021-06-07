شكرا لقرائتكم خبر عن يسرى نصر الله: لم أستقر على اسم مسلسلى الجديد مع محمد أمين راضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المخرج الكبير يسري نصر الله، لـ"الخليج 365" أنه لم يستقر بعد على اسم المسلسل الجديد الذي يخوض به تجربة الإخراج التليفزيوني لثاني مرة، وأكد أنه حاليًا في مرحلة التجهيز واختيار فريق العمل الذي يكتبه أمين راضي وترشيح الأبطال.

وأبدي سعادته باللقاء الذي حضره وألقي فيه محاضرة عن فيلم "الأرض" وعن يوسف شاهين لـ 150 شابًا وفتاة من قارة أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية جاءوا لمصر من أجل الحصول علب منحة ناصر في القيادة.

وقال نصر الله خلال محاضرته أن فيلم الأرض من أهم أفلام السينما المصرية الذي تناول الريف والفلاح المصري وتمسكه بأرضه ، كما ناقش الفيلم فترة تاريخية مصرية مهمة .

يسري نصر الله التحق بالمعهد العالي للسينما سنة 1973 لكنه لم يستمر في الدراسة به سوى أربعة أشهر فقط، ثم قرر دراسة الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة ، وعمل كناقد سينمائي فى صحيفة (السفيـر) اللبنانية لمدة أربع سنوات خلال فترة الحرب الأهلية اللبنانية، كما عمل مساعد مخرج في بيروت مع المخرج اﻷلماني فولكر شلوندورف في فيلم (المزيف) والمخرج السوري عمر أميرالاي في الفيلم الوثائقي (مصائب قوم).

وعاد نصر الله إلى مصر ليعمل مساعد مخرج مع يوسف شاهين في فيلمي (وداعا يا بونابرت) و(حدوتة مصرية) 1981، وشارك أيضًا يوسف شاهين في كتابة سيناريو (إسكندرية كمان وكمان) 1990 ثم خاض التجربة الإخراجية في نفس العام حيث أخرج فيلمه الروائي الطويل الأول (سرقات صيفية) والثاني (مرسيدس) سنة 1993، وبعدها (صبيان و بنات) 1995، (المدينــة) 1999 ثم فيلم (باب الشمس) 2004 إلى جانب فيلمه المميز (جنينة الأسماك) 2008.