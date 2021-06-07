شكرا لقرائتكم خبر عن إيمى سمير غانم عن والدها الراحل: عمره ما زعق لينا أنا أو دنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الفنانة إيمي سمير غانم، التعبير عن حزنها بعد وفاة والدها، حيث استرجعت ذكرياتها معه من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، واستعانت بصورة له وبجواره شخصيته الشهيرة "فطوطة"، حيث كتبت عن شخصيته ومدي طيبته التي كانت تتجلي في معاملته لها هي ودنيا في صغرهما.

وكتبت إيمي سمير غانم: "يا حبيبي بحبك يا أطيب راجل في العالم، ربنا يرحمك يا بابي وتكون في الجنة إن شاء الله".



ايمي سمير غانم عن والدها

وتابعت: "علي قد طيبتك وقلبك الأبيض ربنا يغفرلك، ويطمنا عليك وتكون سعيد ومرتاح زي ما دايما كنت بتخلينا مبسوطين وعمرك ما زعلت حد، حتي اللي كان يجي عليك كنت بتسامحه في وقتها وعمرك ما كلمت حد بطريقة وحشة أبدًا أبدًا، ودايمًا شايل هم كل اللي حواليك وحتي اللي بيشتغلوا معاك واحد واحد عارفين جمال شخصيتك وطيبتك".ثم تحدثت حول علاقته بها هي وشقيقتها دنيا قائلة: "أنا ودنيا عمره ما زعق لينا ولا كلمنا بطريقة تخوف حتي وإحنا اطفال (راجل طيب طيب طيب يارب أشوفك تاني).

ثم ختمت كلامها بتوجيه الدعاء له بقولها "اللَّهُمَّ إِنَّ سمير ابن فتحية فِي ذِمَّتِكَ، وحَبْلِ جِوَارِكَ، فَقِهِ مِنْ فِتْنَةِ القَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ، وأَنْتَ أهْلُ الوَفَاءِ والحَقِّ، فاغْفِرْ لَهُ، وارْحَمْهُ، إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ، اللهم اجعل في قبره بهجه و سرور يا رب"