شكرا لقرائتكم خبر عن آخر عروض مسرحية "المسيرة الوهمية" على مسرح الهناجر.. غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنهي مسرحية "المسيرة الوهمية" للمخرج طارق الدويرى عروضها غدًا الثلاثاء بقاعة الدكتورة هدى وصفى بالهناجر بعد استمرار عرضها لمدة موسم واحد.

العرض قدمه مجموعة من الشباب والوجوه الجديدة، و يتناول عالم الكاتب الراحل رأفت الدويرى والد المخرج طارق الدويرى، ومعاناة الفنان وصراعه الدائم مع من حوله.

المسرحية كانت نتاج ورشة عمل فالورشة الأولى لاختيار وتدريب فريق التمثيل المشارك فى العرض والتى امتدت لأربعة أشهر وتقدم لها 300 فرد تم تصفيتهم إلى ال 40 المشاركين فى العرض حاليا وتم تدريبهم فيها على الأداء الحركى مع ضياء شفيق وتدريبات صوت مع أيمن حلمي، بالإضافة إلى تدريبات التمثيل، أما الورشة الثانية لكتابة النص.