شكرا لقرائتكم خبر عن إيمى سمير غانم تستعيد ذكرياتها مع والدها وتدعو لوالدتها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعادت الفنانة إيمي سمير غانم، ذكرياتها مع والدها الراحل الفنان سمير غانم، ووالدتها الفنانة دلال عبد العزيز، من خلال نشر عدد من الصور لهما عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.



ايمى سمير غانم ووالدتها

ونشرت الفنانة إيمى سمير غانم 3 صور عبر حسابها على إنستجرام، الأولى في مرحلة الصغر وهى تقبل والدتها الفنانة دلال عبد العزيز، وصورة أخرى تحتضنها وأخرى مع الفنان سمير غانم، وعلقت عليهم: "يارب".



ايمي سمير غانم

وما زالت الفنانة دلال عبدالعزيز تعاني من آثار إصابتها بفيروس كورونا المستجدعلى الرغم من سلبية المسحة.

ومن جانبها كشفت الفنانة دنيا سمير غانم، أن الفنانة دلال عبدالعزيز ما زالت حالتها حرجة، وتوجد في العناية المركزة، ولم تعلم بوفاة زوجها الفنان سمير غانم.



ايمى سمير غانم تحتضن والدتها

وكتبت دنيا سمير غانم بوست عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، قائلة: "والله العظيم دعاؤكم هو اللي بيصبرنا ومخلينا نقدر نقف على رجلينا عشان نساعد ماما، هي لسة في العناية المركزة وماتعرفش حاجة عن بابا، حالتها لسه ما تسمحش إننا نقول لها خبر زي ده، شكرا جدا ربنا يخليكم لينا ويرحم بابا و يصبرنا على فراقه و يشفى ماما يا رب".



ايمى سمير غانم ووالدتها فى الصغر