شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أنور يتصدر مؤشرات البحث باستقباله مولودته الثانية ديالا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر الفنان محمد أنور مؤشرات البحث بسبب استقباله لمولودته الثانية أمس الذى أطلق عليها "ديالا"، وتعد الابنة الثانية بعد طفلته الأولى "نوراى" التي أنجبت عام 2018، ولقبه البعض بأبو البنات.

وهنأه عدد كبير من رواد السوشيال ميديا، حيث جاء التعليقات كالتالى "ألف مبروك يا أنور، تتربى في عزم يا حبيبي"، "ألف ألف مبرووووك يا أبو البنات كده انت ضمنت الجنة يا جميل وربنا يجعلها ذرية صالحة ويتربوا في عزكوا انت ونوران"، وعلق آخرون: "ألف مبروك يا أنور .. ربنا يجعلها ذريه صالحة يا رب".

وأعلن الفنان محمد أنور عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك أنه رُزق بمولوده جديدة، وأطلق عليها اسم "ديالا"، حيث كتب قائلا: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبقيت أبو البنات ربنا رزقني بـ ديالا محمد أنور اللهم أنبتها نباتاً حسناً واجعلها قرة عين لنا واحفظها وبارك لنا فيها يارب العالمين".



تغريدة محمد انور

واحتلت حلقات مسلسل "إسعاف يونس"، أولى بطولات الفنان محمد أنور المطلقة في الدراما، المركز الأول بقائمة الأعلى مشاهدة على منصة watch it حيث إن العمل من الأعمال الأصلية للمنصة، ويقدم محمد أنور شكلا جديدا من كوميديا الموقف، ليصبح العمل واحد من المفاجآت الدرامية في عام 2020.

مسلسل "إسعاف يونس" تعتمد أحداثه على ظهور نجم كضيف شرف في كل حلقة من حلقات العمل، وتضم القائمة عددا كبيرا من النجوم منهم أمير كرارة، أحمد فهمي، كريم فهمي، محمد عبدالرحمن، مصطفى خاطر، عبير صبري، محسن منصور، كريم محمود عبدالعزيز، صلاح عبد الله، محمد محمود، وأحمد فهيم، وآخرين.

إسعاف يونس بطولة محمد أنور، سارة سلامة، هشام محمد شرف، محمد علي رزق، إيمان السيد، منة عرفة، هناء الشوربجي، أحمد محارب، حسين حجاج، وآخرين، ومن إخراج معتز التوني، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول طبيب يجسده محمد أنور، لديه طموحات وأحلام يتمنى تحقيقها، ومع تتابع الأحداث يدخل في قصة حب مع سارة سلامة.