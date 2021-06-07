شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز ما بين لافتة إيمى ورسالة دنيا سمير غانم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة كبيرة من الفزع تنتاب محبي الفنانة دلال عبد العزيز منذ دخولها المستشفى، قلقا على صحتها، خاصة بعدما كشفت الفنانة دنيا سمير غانم أمس من خلال حسابها الرسمي على إنستجرام عن عدم معرفة والدتها بخبر رحيل الفنان سمير غانم حتى الآن، وذلك قلقاً على حالتها الصحية التي لا تسمح حالياً بمعرفتها بخبر صادم مثل وفاة شريك حياتها.

وهو الأمر الذى دفعنا إلى تسليط الضوء على أبرز الأمور التي واجهتها الفنانة الكبيرة فى محنتها الأخيرة، وذلك بعدما كشفت ابنتيها إيمى ودنيا عن تطورات حالتها على مدار الأسبوع الماضى، وذلك بعدما قضت 37 يوم فى المستشفى منذ دخولها لها عقب إصابتها بفيروس كورونا.



الفنانة دلال عبدالعزيز بين ايمي ودنيا

ايمي سمير غانم ولافتة "المريضة لا تعلم أى شىء عن زوجها" على غرفة الفنانة دلال عبدالعزيز

نهاية الأسبوع الماضى نشرت الفنانة إيمي سمير غانم صورة مؤثرة من خارج غرفة والدتها الفنانة دلال عبدالعزيز داخل المستشفى التي تعالج فيه من تبعات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.



ايمي سمير غانم

واحتوت الصورة التي نشرتها إيمى سمير غانم عبر خاصية "ستورى" بموقع انستجرام على عبارة مؤثرة تم كتابتها على ورقة وعلقت على باب غرفة دلال عبد العزيز:"المريضة لا تعلم أي شيء عن زوجها" في إشارة إلى عدم إخبارها بوفاة الفنان سمير غانم منذ أيام حتى لا يؤثر ذلك على صحتها النفسية.

دنيا سمير غانم والدعاء لوالدتها الفنانة دلال عبدالعزيز

كشفت النجمة دنيا سمير غانم أمس عن تفاصيل الحالة الصحية لوالدتها النجمة القديرة دلال عبد العزيز، التي تخضع حالياً لرعاية صحية داخل أحد المستشفيات، بعد إصابتها منذ عدة أسابيع بفيروس كورونا المستجد، وكتبت بوست عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، قائلة "والله العظيم دعاؤكم هو اللي بيصبرنا ومخلينا نقدر نقف على رجلينا عشان نساعد ماما، هي لسة في العناية المركزة وماتعرفش حاجة عن بابا، حالتها لسة ما تسمحش إننا نقول لها خبر زي ده، شكرا جدا ربنا يخليكم لينا ويرحم بابا و يصبرنا على فراقه و يشفى ماما يا رب".