شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا تظهر ضيفة شرف فى مسلسل "البحث عن علا" مع هند صبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تظهر النجمة يسرا كضيفة شرف فى إحدى حلقات مسلسل "البحث عن علا" للنجمة هند صبرى والمقرر عرضه قريبًا على إحدى المنصات الإلكترونية، حيث بدأت تصوير مشاهدها منذ يومين فى الديكور الخاص بالعمل وجمعت المشاهد بينها وبين بطلة المسلسل هند صبرى وباقى الفنانين المشاركين فى البطولة.



يسرا

مسلسل "البحث عن علا"، إخراج هادى الباجورى، وبطولة النجمة هند صبرى، والمسلسل مستوحى من شخصيات تأليف غادة عبد العال وقصة وسيناريو وحوارمها الوزير وغادة عبد العال، وتم التصوير في عدة مواقع بالقاهرة، مع الحفاظ على معايير السلامة لضمان صحة فريق العمل.

ويرصد المسلسل شخصية علا والتغييرات الاجتماعية التي طرأت في السنوات العشر الأخيرة، ويستكشف قصة الدكتورة الصيدلانية علا عبدالصبور التي تعيد اكتشاف أو إعادة اختراع ذاتها في محاولة لمواكبة تطورات الحياة المتسارعة، إلى جانب مغامراتها لإيجاد التوازن بين مسؤولياتها المتعددة مع المحاولات الحالمة للعثور على الحب في حياتها.



هند صبرى

يذكر أن يسرا شاركت فى موسم شهر رمضان الماضى من خلال مسلسل "حرب أهلية" وشاركها فى بطولة العمل كل من الفنان باسل خياط، وأروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وعرض على قناة CBC و CBC دراما.