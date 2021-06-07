‪ في ذكراه هل وضع الشيخ "إمام عيسى" لحن "صياد الطيور" لـ"جورج وسوف"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

مع ما حققته ثنائية الشيخ "إمام عيسى ملحنًا ومطربًا"، والشاعر "أحمد فؤاد نجم" من انتشار طاغٍ، رغم كون أغلب أغانيهما كانت من بين الممنوعات السياسية، كانت هناك بعض الأعمال التي تباينت الآراء حول نسبتها لهما.

ومع احتفالنا اليوم بذكرى رحيل الشيخ "إمام عيسى"، نرصد بعض أشهر الأغاني التي تعددت القصص حولها، ومنها ما نسبت كلماتها للشاعر "أحمد فؤاد نجم"، وأخرى تتم الإشارة إلى كونها من ألحان الشيخ "إمام".

صياد الطيور

"يا صياد الطيور يا خالي، صباعك عن زناد الموت، أنا عصفور ضعيف الحال، ولا أكفيش لعيالك قوت"، إحدى الأغاني التي قدمها الشيخ "إمام عيسى" من كلمات رفيق مشواره الشاعر "أحمد فؤاد نجم"، ومع تقديم المطرب "جورج وسوف"، كلمات الأغنية نفسها، نسب أيضًا اللحن إلى الشيخ، على غير الحقيقة.

ووفقًا لتأكيد الشاعر فوزي إبراهيم "أمين صندوق جمعية المؤلفين والملحنين" في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، وضع الملحن الراحل شاكر الموجي لحن "صياد الطيور"، بالنسخة التي غناها جورج.

"اتجمعوا العشاق"

إحدى الأغاني الشهيرة التي لحنها الشيخ "إمام"، واختلفت الأقاويل حول مؤلفها، وفي تصريح خاص لموقع "الخليج 365" تحدث الشاعر الكبير زين العابدين فؤاد، وقال: "القصيدة كتبتها عام 1972 وكنت حينها في سجن القلعة، أنا والشاعر "أحمد فؤاد نجم"، وكانت من أولى القصائد التي كتبتها، بهدف أن تُغنى، ولم أستطع تهريبها من سجن القلعة، فانتظرت حتى تم نقلنا إلى سجن الاستئناف في باب الخلق، ولهذا قلت فيها "اتجمعوا العشاق في سجن القلعة. اتجمعوا العشاق في باب الخلق"، وذلك قبل أن يتم تهريبها إلى الشيخ "إمام عيسى" بالخارج".

وأضاف: "وتصادف وقتها أن الشيخ "إمام عيسى" وضع لحنها من نفس المقام الموسيقي الذي يقدم به أغنية أخرى بعنوان "شيد قصورك" من كلمات الشاعر "أحمد فؤاد نجم"، ومن هنا اعتقد البعض أن "اتجمعوا العشاق" التي كتبتها، هي أيضًا من قصائد نجم".

أنشودة الوداع

"جيفارا مات" إحدى أشهر القصائد التي كتبها الشاعر "أحمد فؤاد نجم"، ووضع لحنها الشيخ "إمام عيسى"، قبل أن يقدمها في جلساته، ومع الصدى الكبير الذي تحقق لها، عاد اللحن نفسه للظهور في يوم وفاة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر.

واستلهم المخرج والمؤلف المسرحي عبدالرحمن عرنوس اللحن الذي وضعه الشيخ "إمام"، وكتب عليه كلمات "أنشودة وداع ناصر"؛ ليقدمها في قلب ميدان طلعت حرب مع فرقة "شباب البحر"، قبل أن يقدمها أوركسترا القاهرة السيمفوني، ومع توافق اللحن مع أغنية "جيفارا مات"، نسبت أيضًا الأنشودة إلى الشاعر "أحمد فؤاد نجم".

الشيخ "إمام عيسى" الذي شكل مع الشاعر "أحمد فؤاد نجم" إحدى أبرز علامات الأغنية السياسية، رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 84 عامًا في 7 يونيو عام 1995، بعد أن ترك رصيدًا غنائيًا يزيد على الـ300 أغنية، منها "مصر يا ما يا بهية، يا فلسطينية، حاحا، جيفارا، دولا مين، حلوا المراكب، هنتوب، و"حنغني"، وغيرها.