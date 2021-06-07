عمرو سعد يتعاقد على فيلم جديد مع صادق الصباح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تعاقد الفنان عمرو سعد على فيلم جديد بالتعاون مع المنتج صادق الصباح والمنتج كامل أبو علي.

ونشر "سعد" صورة تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق عليها : " الحمد لله تم توقيع الشراكة بين قطبي الإنتاج في مصر ولبنان الأستاذ كامل أبو علي والأستاذ صادق الصباح على فيلمي القادم والإعلان عن التفاصيل قريب".

يذكر أن آخر أعمال عمرو سعد مسلسل "ملوك الجدعنة" الذي عرض في سباق دراما رمضان المنصرم، وهو من بطولة مصطفى شعبان، رانيا يوسف، عمرو عبد الجليل، ياسمين رئيس، دلال عبد العزيز، ومن إخراج أحمد خالد موسى.