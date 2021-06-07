إيمي سمير غانم تنشر صورًا مع والدتها والنجوم يعلقون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة إيمي سمير غانم صورتين، الأولى تجمعها بوالدتها الفنانة دلال عبدالعزيز، وأخرى بوالدها الفنان الراحل سمير غانم.

وعلقت إيمي عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام: "يارب".

وانهالت التعليقات من نجوم الفن، وكتب الفنان محمد عبد الرحمن: "بأمر الله هتبقى زي الفل، ربنا يتم شفاها يارب".

وعلقت الفنانة ميرهان حسين: "يارب أشفي دلال عبدالعزيز شفاءًا تاما لا يغادر سقما عاجلا غير أجل يا شافي يا معافي".

كما علقت إيمي طلعت زكريا: "ربنا هيشفيها حبيبتي وهتقوم بألف سلامة إن شاء الله، ده اختبار من ربنا وإن شاء الله هيعدي".

فيما كتبت الفنانة سوسن بدر : "تفاءلوا بالخير تجدوه بإذن الله يا حبيبتي، وربنا ها يجبر خاطركم بيها".

وكان الإعلامي رامي رضوان، أعلن يوم 22 مايو الماضي، عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، سلبية مسحة حماته الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز من فيروس كورونا.

وكشف رضوان، قبل نحو 10 أيام، في برنامجه "مساء dmc"، أن دلال عبدالعزيز "ما زالت في العناية المركزة، حيث إنها في مرحلة أعراض ما بعد الإصابة بكورونا، وهي مرحلة صعبة للغاية، لذلك هي تأخذ بعض الأدوية كي تتعافى"، مطالبًا الجميع بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

وغابت الفنانة دلال عبدالعزيز عن جنازة زوجها الفنان سمير غانم والذي رحل عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو الجاري، وشيعت جنازته الجمعة 21 مايو، من مسجد المشير بالتجمع الخامس إلى مأواه الأخير، وتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر