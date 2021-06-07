‪فيديو| في ذكرى الشيخ "إمام عيسى".. تعرف على رأي محمد عبدالوهاب في موسيقاه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

"المغني الثائر"، و"صوت الغضب الشعبي" من بين ألقاب عديدة أطلقت على الشيخ "إمام عيسى"، الذي قدم مع رفيق مشواره الشاعر "أحمد فؤاد نجم" إحدى أبرز التجارب الفنية في الوطن العربي.

ومع ما حققته تجربة أيقونة الغناء الثوري "إمام محمد عيسى"، من انتشار واسع وحضور خاص في عالم الموسيقى، كان لموسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب آراؤه الخاصة، عن تجربة المطرب والملحن الذي تحل اليوم الذكرى 26 لرحيله، إذ رحل عن عالمنا في 7 يونيو 1995، فماذا قال؟.

محمد عبدالوهاب في حوار نادر مع الفنان عبدالحليم حافظ، تحدث عن تجربة الشيخ "إمام"، وقال: "هو صادق لأنه كان متعايشًا مع المجتمع، أنا بطبعي إحساسي يبدأ بأذني قبل الكلمات التي تأتي في المرتبة الثانية، ووجدت ألحانه لها طابع الحماس بما يتفق مع وجهة نظره والكلمات، ويسير في اتجاه الشيخ سيد درويش".

وعن صوت الشيخ "إمام"، قال محمد عبدالوهاب: "هو صاحب صوت عريق، وخطوطه واضحة، لا توجد بها أي اهتزازات تؤثر على الغناء، وصاحب مساحات واسعة، ومع ما به من حماس تحب أن تستمع له".

الشيخ "إمام عيسى" الذي شكل مع الشاعر "أحمد فؤاد نجم" إحدى أبرز علامات الأغنية السياسية، رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 84 عامًا في 7 يونيو عام 1995، بعد أن ترك رصيدًا غنائيًا يزيد على الـ300 أغنية، منها: "مصر ياما يا بهية، يا فلسطينية، حاحا، جيفارا، دولا مين، حلوا المراكب، هنتوب، و"حنغني"، وغيرها.