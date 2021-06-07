محمود مرسي.. كتب نعيه بنفسه وتزوج مرة واحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يحتفل جمهور الفنان محمود مرسي بعيد ميلاده اليوم، الموافق 7 يونيو، ويعتبر "مرسي" واحدا من أشهر النجوم.

وفي هذا التقرير نعرض لكم حكايات محمود مرسي:

- ولد مرسي في7 شهر يونيو عام 1923، في محافظة الإسكندرية.

- درس الفلسفة بكلية الآداب في جامعة الإسكندرية وسافر إلى فرنسا لدراسة الإخراج السينمائي، وعمل في القسم العربي بالإذاعة الفرنسية.

- انتقل إلى بريطانيا ليعمل في هيئة البريطانية حتى وقع العدوان الثلاثي على مصر.

- تزوج مرة واحدة من الفنانة سميحة أيوب وأنجب منها ابنه الوحيد علاء.

- قدم مرسي للدراما التليفزيونية العديد من المسلسلات من بينها "عصفور النار"، "بنات أفكاري"، أجزاء "رحلة أبو العلا البشري"، "لما التعلب فات"، "بين القصرين"، "قصر الشوق"، "العائلة"

- من أشهر أفلام محمود مرسي "أمير الدهاء، الخائنة، ثمن الحرية، السمان والخريف، شيء من الخوف، امرأة عاشقة، إني راحلة، العملاق، سعد اليتيم، حد السيف".

- ظل لسنوات طويلة يرفض كل عروض التمثيل التي قُدمت له، حتى استجاب لعرض المخرج نيازي مصطفى، ووافق على تمثيل فيلم "أنا الهارب" عام 1962 مع فريد شوقي، زهرة العلا، صلاح منصور، ويوسف شعبان.

- وعلى الرغم من الشهرة التي جناها مرسي من أدواره في الشر، إلا أنه استطاع أن يقلب كل الموزاين، عندما غير جلده وجسد دور الرجل المحافظ على القيم والمبادئ الذي يعيش في المدينة الفاضلة بمسلسل ''رحلة السيد أبو العلا البشري''.

- من المعروف عن الفنان محمود مرسي أنه كتب نعيه بنفسه، ذاكرا فيه أسماء أقرب الناس إليه وهم أصدقاء عمره، وأوصى أن يتم إذاعة النعي بعد وفاته، وتوفي الفنان محمود مرسي أثناء تصوير مسلسل " وهج الصيف" بأزمة قلبية، عام 2004.

- وتحدثت الفنانة سميحة أيوب عن عرض الزواج الذي تلقته من الراحل محمود مرسي، وقالت خلال لقائها في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" : "اشتغلنا مع بعض وحبينا بعض وما قولناش لبعض في صمت، معجب بيا وأنا معجبه بيه، وكنت بقول ياريت حد يعزمني على عيد ميلاد، وكنت بعرف أنه بيسأل عني".

وأضافت: "ذات يوم رحت أزور زميل في حلوان لقيت محمود مرسي عنده، قالي مدام سميحة ممكن توصليني، أنا عارف إنك مش بتركبي حد معاكي في العربية، وقولت في عقلي أنا أخدك على الهند، وأخذته وقالي تعرفي إني معجب بيك جدا وقولتله أنا كمان معجبه بيك، استغرب جدا وقالي : "ما فيش حد بيقول كده".

وتابعت: "قالي على فكرة أنا مش بتجوز، فرديت مين جاب سيرة الجواز، وبعدها تلخبط في الكلام، وقال لي هروح قهوة أم كلثوم، ونزلته في شارع التحرير".

استكملت: "بعدها طلبني علشان أشتغل معاه، وشاهدته وقال لي أرجوكي أديني تليفونك، وكلمني وقالي عاوزك بس تنزلي نعمل "لفة"، وبعدها وقف وقالي لي "عاوز أتجوزك"، رديت عليه وقلت له موافقة.

استطردت: "سبب الطلاق شغلي، كنت مسافرة بعمل عمل في رأس البر، قالي الحياة كدا مش هتستقيم، وأنتي مش بتحبيني، ننفصل، قولتله ننفصل، وانفصلنا".