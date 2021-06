شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لورانس تبدأ تصوير فيلم جديد بشوارع "نيو أورلينز".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعيش الممثلة العالمية جينيفر لورانس، حالة كبيرة من النشاط الفني خلال عام 2021، حيث بدأت العام الجارى بتصوير مشاهدها في فيلم جديد يجمعها مع الممثل ليوناردو دي كابريو، قبل أن تبدأ حاليًا بتصوير أولى مشاهدها بفيلم آخر هو Red, White And Water in New Orleans.

وكشف موقع الديلى ميل خلال تقرير مؤخرًا حول النجمة الشهيرة أكد فيه أنها تتواجد حاليًا في مدينة "نيو أورلينز"، حيث بدت الفائزة بجائزة الأوسكار والتي تبلغ من العمر 30 عامًا، جاهدة في عملها عندما كانت تصور مشاهدها في درجات الحرارة المرتفعة للغاية وفقاً للتقرير.



من ناحية أخرى كانت صحيفة the sun كشفت عن صور فى وقت سابق للنجمة جينيفر لورانس لحظة انفجار الزجاج وتطاير الشظايا بوجهها، وهذا ما تسبب في إصابة جينيفر لورانس بإصابات طفيفة في وجهها وعينيها خلال تصوير فيلمها مع ليوناردو دى كابريو.



وفي الصور التي حصلت عليها صحيفة ديلى ميل أيضاً شوهدت لورانس وقتها على الأرض بينما يسرع العديد من المارة لمساعدتها أثناء التصوير في ماساتشوستس بمدينة بوسطن الأمريكية، إثر تحطم زجاج متطاير، وأوضحت الصحيفة، أن الزجاج الذي تطاير من جراء انفجار خلال تصوير فيلم "Don't Look Up" أصاب لورانس، البالغة من العمر 30عاما، بجرح في جفنها، وبنزيف.