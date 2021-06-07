محمد صلاح على شاطىء “العلمين” مع ديانا هشام

كتب امير فتحي في الاثنين 7 يونيو 2021 02:57 مساءً - شاركت الفنانة المصرية الشابة ديانا هشام متابعيها على انستغرام بصورة جديدة لها جمعتها بمواطنها اللاعب محمد صلاح، مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي. والتقت ديانا بصلاح خلال تواجدها في مدينة العلمين الجديدة، لقضاء الإجازة هناك. وعلقت ديانا هشام على الصورة كاتبة “كان لي الشرف” مع هاشتاغ “محمد صلاح” و”فخر العرب”. يشار إلى أن ديانا هشام شاركت في رمضان 2021 في مسلسل “كوفيد 25”.

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