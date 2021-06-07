شاهدوا.. أصالة برد صادم على شاب فاجأها بإعترافه بحبه لها

كتب امير فتحي في الاثنين 7 يونيو 2021 02:57 مساءً - بعد أن فاجأ أحد المعجبين الفنانة السورية ​أصالة​ بإعترافه بحبه لها، خلال حفل فني أحيته في العاصمة ​السعودية​ ​الرياض​، وقال لها بصوت عالٍ، سمعه كثير من الجمهور: “أحبك يا أصالة”، ردّت عليه بطريقة صادمة قائلة: “احلف”.

وإنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو، ظهرت فيه أصالة وهي على المسرح خلال الحفل، وسُمع صوت المعجب وهو يصرخ معبّراً عن حبه لها.

وكانت أصالة قالت قبل البدء في الغناء: “هي فرصة، إقامة حفلات من هذا النوع كي تستمتع الناس بالموسيقى ولقاء الفنان مع الناس، له في نفوس الناس وقع أجمل مما يرونه على التلفزيون”.

وأضافت: “نحنا بالسعودية لدينا قدرة على الالتزام عالية جداً كي نستمتع”.