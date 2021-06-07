بطلة مسلسل “جميل وهناء” تفاجئ الجمهور بتغيير شكلها.. شاهدوا كيف أصبحت!

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كتب امير فتحي في الاثنين 7 يونيو 2021 02:57 مساءً - بآخر اطلالة لها، فاجأت بطلة مسلسل “جميل وهناء”، الممثلة السورية رباب كنعان، التي كانت تؤدي شخصية “وردة”، الجمهور بالتغيير الكبير بشكلها.
وبدا عليها التقدّم في العمر، وغيّرت لون شعرها الى الأشقر، لتبدو بصورة مختلفة جداً، عن تلك التي إعتدنا عليها في المسلسل.
وأدت رباب شخصية “وردة” في المسلسل، من بطولة الممثلين السوريين أيمن زيدان ونورمان أسعد، والذي عرض قبل 24 عاماً، وهي فتاة تعمل في المديرية العامة، التي تدور فيها أحداث المسلسل، وتبحث عن عريس.
وكانت أعلنت إعتزالها التمثيل في العام الماضي، وقالت: “عبر صفحتي الوحيدة على مواقع التواصل الاجتماعي أعلن اعتزالي”.
يُذكر أن رباب شاركت بالعديد من المسلسلات في الدراما السورية، كما إشتهرت بشخصية “مايا” في مسلسل “الفصول الأربعة”.
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