القلب والروح.. احلام تنشر صورة الشيخ محمد بن زايد مع الشيخة روضة بنت نهيان

كتب امير فتحي في الاثنين 7 يونيو 2021 02:57 مساءً - نشرت الفنانة الااماراتية احلام صورة جمعت الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، مع الشيخة روضة بنت نهيان وذلك عبر حسابها على تويتر.
وعلقت احلام على الصورة كاتبة: “القلب والروح سمو سيدي الشيخ محمد بن زايد ربي يحفظه والغالية الشيخة روضة بنت نهيان الله يبارك فيها”.
وكانت احلام قد حرصت منذ ايام على تهنئة الاميرة حصة بنت سلمان بنت عبد العزيز بعقد قرانها وذلك في تغريدة نشرتها عبر حسابها على تويتر.
ونشرت احلام صورة للملك سلمان بن عبد العزيز وابنته الاميرة حصة وعلقت عليها كاتبة: “الف مبروك للغاليه قلب القلب الاميره الاخت الحبيبه الصديقه اميرتنا الغاليه الاميره حصه بنت سلمان بن عبدالعزيز على الامير فهد بن سعد بن عبدالله بن تركي آل سعود ربي يبارك لهم ويتمم عليهم ويجمع بينهم في خير.. ادعوا لها فهي اجمل من عرفت وفّيه مُخلصه محبه كريمه صديقه المساكين”.
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