شاهد .. مصطفى قمر يحتفل بعيد ميلاد زوجته

كتب امير فتحي في الاثنين 7 يونيو 2021 02:57 مساءً - احتفل الفنان ” مصطفى قمر ” عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” بعيد ميلاد زوجته الذي وافق يوم أمس الأحد .

فنشر مصطفى قمر مجموعة من الصور لمعايدتها وكتب في تعليقه عليها معبرا عن حبه لها : ” عيد ميلاد سعيد زوجتي الحبيبة .. معك أحب كل شيء وتجعلين كل شيء جميل .. أنت هدية من الله ” .