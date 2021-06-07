شاهد .. مصطفى قمر يحتفل بعيد ميلاد زوجته

كتب امير فتحي في الاثنين 7 يونيو 2021 02:57 مساءً - احتفل الفنان ” مصطفى قمر ” عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” بعيد ميلاد زوجته الذي وافق يوم أمس الأحد .
فنشر مصطفى قمر مجموعة من الصور لمعايدتها وكتب في تعليقه عليها معبرا عن حبه لها : ” عيد ميلاد سعيد زوجتي الحبيبة .. معك أحب كل شيء وتجعلين كل شيء جميل .. أنت هدية من الله ” .
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