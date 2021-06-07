كتب امير فتحي في الاثنين 7 يونيو 2021 02:57 مساءً - أعلن الفنان المصري ” علي الحجار ” عن شفائه وتعافيه هو وزوجته من فيروس كورونا المستجد بعد ثبوت سلبية التحاليل الخاصة بالفيروس لهما .
فنشر علي الحجار صورة له تجمعه بزوجته عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” وكتب في تعليقه عليها : ” الحمد لله نتيجة التحاليل ظهرت النهاردة سلبية وربنا أنعم علينا بالشفاء أنا وزوجتي هدى .. كتر خيركم لاهتمامكم ودعواتكم ” .
يذكر أنه منذ فترة كان قد أعلن الفنان علي الحجار عن إصابته هو وزوجته بفيروس كورونا حيث قال : ” زارنا الضيف الثقيل أنا وزوجتي الحبيبة .. الحمد لله على كل شيء .. دعواتكم بالشفاء ” .
كانت هذه تفاصيل خبر تطورات الحالة الصحية للفنان ” علي الحجار “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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