شكرا لقرائتكم خبر عن محمود المليجي .. لن تصدق ما هي نقطة ضعفه الوحيدة "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - محمود المليجي واحد من أعظم المواهب في مجال السينما المصرية فهو واحد من رواد التمثيل في مصر وربما في العالم كله، ورغم المحاولات التي كانت تضعه في مقارنة مع نجوم السينما العالمين إلا أن محمود المليجي يظل في منطقة مختلفة وبعيدة عن أي مقارنة من المقارنات التي تشبه بأي نجم عالمي مهما كان حجمه.



محمود المليجي



محمود المليجي



محمود المليجي

محمود المليجي يتحدث عن نقطة ضعفه

في حوار شيق من ضمن حوارات النجم الكبير الراحل محمود المليجي مع الإعلامي طارق حبيب وهو البرنامج الذي كان يعرض تحت عنوان أوتوجراف، وتحدث فيه محمود المليجي عن نقطة ضعفه والتي سأله عنها طارق حبيب، حيث قال محمود المليجي إن نقطة ضعفه هي "تواضعه الزائد عن اللزوم وأنه يحب أن يشيل الناس علي أكتافه بدون كلل"، مؤكدا أن البعض يري ذلك ضعف، لكنه لا يري في ذلك ضعف، مضيفا أن نقطة قوته هو أنه يقوم بشكله كما يجب، وكشف محمود المليجي أن الخطأ الذي أخطه هو أنه اتجه إلي الإنتاج السينمائي، وقدم فيلم المغامر.

محمود المليجي أشهر من جسد أدوار الشر فى السينما المصرية

محمود المليجي .. أشهر من جسد أدوار الشر ببراعة فلقبه النقاد والجمهور بـ"شرير السينما المصرية"، حياته الفنية بدأت مبكرا وتحديدا فى مرحلة الثانوية بعدما التحق بفرقة التمثيل بالمدرسة ، فتدرب على أيدى كبار الفنانين أمثال جورج أبيض.



محمود المليجي



محمود المليجي



محمود المليجي

محمود المليجي ولد النجم فى 22 ديسمبر عام 1910 وفي بداية الثلاثينيات، رأته الفنانة فاطمة رشدي وهو يمثل فعرضت عليه العمل معها براتب أربع جنيهات شهريا فترك المدرسة وسار وراء الفن.

وفي فرقة فاطمة رشدي حقق محمود المليجي نجاحا كبيرا ولهذا شارك فى فيلم "الزواج" 1933 لكن فشل الفيلم جعله يبتعد عن الفن لفترة.

محمود المليجي التحق بفرقة رمسيس وفيها كان يلقن الممثلين السيناريو، وفي عام 1936 وقف المليجي أمام كوكب الشرق أم كلثوم في فيلم "وداد" .

محمد المليجي يشكل ثنائى ناجح مع فريد شوقى

محمد المليجي وفريد شوقى شكلا، ثنائيا فنيا ناجحا استمر لعقود، وفي حوار مع التليفزيون المصري كشف جوكر الشر عن نقطة ضعفه وهى "التواضع زيادة عن اللزوم" وحينها قال: "بشرفي ده مش غرور لكن بحب أشيل الناس على أكتافي".

نقطة التحول فى مسيرة المليجي كانت على يد المخرج يوسف شاهين حينما جسد شخصية "محمد أبو سويلم" فى فيلم "الأرض" عام 1970.

محمود المليجي تزوج من رفيقة عمره الفنانة علوية جميل ولم ينجب منها وبعد وفاته فى 6 يونيو 1983 بأزمة قلبية أثناء تصوير دوره في فيلم "أيوب" مع عمر الشريف.