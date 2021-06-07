شكرا لقرائتكم خبر عن باليه زوربا على مسرح النافورة بمناسبة مرور 20 عاما على تقديمه فى الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل فرقة باليه أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني أرمينيا كامل بمرور 20 عاما على تقديم باليه زوربا لأول مرة فى الأوبرا المصرية حيث تعيد عرضه مع باليه الليلة الكبيرة وذلك في الثامنة مساء يومي الخميس والجمعة 10، 11 يونيو علي مسرح النافورة.

باليه زوربا للمؤلف الموسيقي اليونانى ميكيس ثيودوراكيس وصمم رقصاته لوركا ماسين وتدور أحداثه داخل إحدى قرى اليونان، وتحكى عن الرحالة اليوناني زوربا الذي يعشق الحياة وتعشقه النساء، وخلال إحدى رحلاته تجمعه بـ أورتانس قصة حب لكنها لا تكتمل بسبب موتها المفاجئ ما يترك بداخله حزنا كبيرا، لكن صديقه جون الذي فشل أيضًا في الوصول لقلب محبوبته مارينا يدعوه للتمسك بالحياة على موسيقى ورقصة الحياة المشهورة باسم زوربا .

أما باليه الليلة الكبيرة مستلهم من عرض العرائس الشهير الذى يحمل نفس الاسم ووضع ألحانه الموسيقار الكبير سيد مكاوى وكلمات الشاعر صلاح جاهين وعُرض لأول مرة في الستينيات من القرن الماضى على مسرح العرائس بالقاهرة وقام الدكتور عبد المنعم كامل بتحويله إلى باليه صمم رقصاته الدكتور مجدى صابر بعد إعادة صياغة الحانه على يد الموسيقار جمال سلامة حيث تحررت العرائس من خيوطها لتنطلق في عرض حر مع الحفاظ على نفس الفكرة القديمة التي تدور حول مظاهر الاحتفال باحد الموالد الشعبية وقد حقق نجاحاً كبيراً عند تقديمه في شكله الجديد.

يذكر أن فرقة باليه أوبرا القاهرة تأسست عام 1966 وكانت تابعة للمعهد العالي للباليه وقام بتدريب أعضائها خبراء من الاتحاد السوفيتي ، قدمت أولى عروضها فى نفس العام وتأثرت فى بداياتها بالباليه الروسي والكلاسيكي ثم برزت ضرورة البحث عن شخصية متميزة للفرقة تحفظ لها تميزها وهويتها بالإضافة إلى تقديم العروض المعاصرة فبدأ ظهور الخط المعاصر فى أعمال الفرقة من خلال مخرجين ومصممى رقصات مصريين ، وانضمت الى منظومة فرق المركز الثقافي القومي (دار الأوبرا المصرية) عام 1991، قدمت الفرقة خلال المواسم الماضية العديد من الباليهات العالمية الكاملة وقامت بجولات فنية فى مختلف دول العالم منها المكسيك، فرنسا، إنجلترا، أيرلندا، كوريا، النمسا، الولايات المتحدة الأمريكية، الصين ، جمهورية التشيك، إيطاليا، تركيا، لبنان، الأردن، كندا وروسيا.