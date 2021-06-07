شكرا لقرائتكم خبر عن سوسن بدر تتلقى لقاح كورونا.. وتؤكد: نموذج مشرف للتعامل مع الناس باحترافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت النجمة سوسن بدر، الجرعة الأولى من لقاح كورونا، ونشرت صورة على صفحة التواصل الاجتماعى "إنستجرام" أثناء تلقيها اللقاح، وعلقت سوسن قائلة: "الجرعة الأولى من لقاح كورونا بوحدة الرعاية الصحية بالشيخ زايد.. نموذج مشرف للتعامل مع الناس باحترافية وإنسانية.. كل الشكر لكتيبة العاملين وربنا يقدركم ويحفظكم".

وشاركت النجمة سوسن بدر فى بطولة مسلسل "بين السما والأرض" في موسم رمضان الماضى، وتدورأحداث المسلسل خلال يوم واحد داخل المصعد الكهربائى وبداخله عدد من الأشخاص لكل واحد من بين هذه الشخصيات حكاية وقصة مختلفة عن الشخص الآخر، ويحدث لهم العديد من المواقف العديدة والمختلفة ما بين الكوميدية والانسانية وغيرها.

مسلسل "بين السماء والأرض"، بطولة هانى سلامة، درة، يسرا اللوزى، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبدالغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش، سيناريو وحوار إسلام حافظ، والقصة مأخوذة عن رواية الأديب الكبيرنجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل، إنتاج شركة سينرجى