شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز 5 أفلام للنجم العالمى ليام نيسون فى عيد ميلاده الـ 68 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم مع احتفال النجم ليام نيسون الـ68 حيث يعد واحدًا من أبرز ممثلي هوليود ممن لعبوا أدوارًا عديدة بإتقان وتميز كبيرين، خاصة الحركة والأكشن، حيث لم يتأثر الممثل الشهير بسن واستمر في تقديم أدوار الأكشن باحترافية شديدة كأنه شاب في مقتبل العمر.

وبالتزامن مع عيد ميلاد النجم الشهير ليام نيسون نسلط الضوء على أبرز أفلام الممثل البالغ من العمر 68 عامًا خلال السطور التالية مثلما يظهر بهذا التقرير.

فيلم Star Wars Episode I: The Phantom Menace

يعتبر أول بطولة لـ"نيسون" حيث تدور أحداثه فى عالم الخيال العلمى، ويسلط الضوء على قصة ملحمة "أنكين سكاى" و"وكر"، والصراع بين الخير والشر.

فيلم Batman Begins

أول جزء بثلاثية "بات مان" من اخراج كريستوفر نولان، حيث لعب فيه شخصية مركبة للغاية درب فيها بطل العمل على التميز بقدرات خارقة حتي صار بات مان، ثم انكشف أمره فيما بعد أنه "رأس الغول"، وهي الشخصية التي تسعي لتحريك كل شىء فى الخفاء وتتحدي الأنظمة.



ليام نيسون

فيلم Taken

فيلم آخر يقوم فيه "نيسون" بدور "بريان ميلز" وهو عميل سابق للمخابرات الأمريكية، والذى يتم خطف ابنته، ويتم إبلاغه بأنها لديها 96 ساعة قبل موتها، فتبدأ رحلته فى إنقاذ ابنته.



فيلم Taken

فيلم Unknown

فيلم من إخراج جاومى كوليت سيرا والفيلم مأخوذ من رواية فرنسية صدرت عام 2003 باللغة الإنجليزية للكاتب ديدييه فان كوفلارت.

فيلم The Grey

تدور أحداث الفيلم فى قالب درامى حول فريق تنقيب بقيادة ليام نيسون، فى طريقهم إلى القطب الشمالى، حيث تتحطم طائرتهم فيسقطون فى الغابة الثلجية، ويصبحون فريسة للذئاب المفترسة.