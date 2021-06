شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كاترين زيتا جونز تقدم جوائز البافتا من منزلها..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدت النجمة العالمية كاثرين زيتا جونز متألقة في حفل توزيع جوائز BAFTA TV Awards 2021 لأنها قدمت جائزة أفضل دراما فردية في حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية للتليفزيون لعام 2021، ويأتي ذلك بعد أن أشادت الممثلة البالغة من العمر 51 عامًا بصديقها "الاستثنائي" منصور عجة، أحد المساهمين في فريق مكلارين، والذي توفي بشكل مأساوي عن عمر يناهز 68 عامًا صباح الأحد محاطاً بأسرته في جنيف.

ارتدت كاثرين وجهًا شجاعًا خلال الحفل وبدت أنيقة بلا جهد في فستان أسود ملفوف، وقدمت الجائزة من منزلها رغم وفاة صديقها المقرب منصور عجه.

كاترين زيتا جونز ومنصور عجه

أقيم أمس جوائز الأكاديمية البريطانية للتلفزيون BAFTA TV Awards 2021، وهو من أهم الأحداث التلفزيونية العالمية، ومثلما انتظر عشاقي الدارما العالمية إعلان الجوائز، كانت السجادة الحمرا وفساتين النجمات محط أنظار الجميع، وبسبب جائحة COVID-19 ، تم تقليص عدد الحاضرين للالتزام ببروتوكولات السلامة

لاستيعاب أولئك الذين لم يتمكنوا من الحضور، بمجرد دخول المكان ، طُلب من الضيوف الجلوس بعيدًا اجتماعيًا أثناء ارتداء أقنعة الوجه أيضًا

كانت الجوائز بمثابة فوز كبير للتنوع ، حيث انتصرت سلسلة "I May Destroy You and Small Axe"، بينما فازت النجمة Michaela Coel بالممثلة الرائدة ، ابتليت الجوائز أيضًا بصعوبات فنية حيث أن خطاب بعض النجوم واجه اتصال إنترنت ضعيف

كما أسقطت ديزي ماي كوبر وستيف بيمبرتون شتائم مفاجئة خلال مراسم، كما تم تعليق جائزة نويل كلارك ، الذي اتهمته أكثر من 20 امرأة بالتحرش الجنسي والتنمر ، بعد فوزه بجائزة المساهمة البريطانية المتميزة في السينما في أبريل الماضي.