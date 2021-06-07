شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر يحتفل بعيد ميلاد زوجته: "معك أحب كل شيء معك".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل النجم مصطفى قمر، بعيد ميلاد زوجته، موجهًا لها رسالة رومانسية عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، حيث نشر مجموعة صور تجمعهما، مصحوبة بتعليق: "عيد ميلاد سعيد زوجتي الجميلة الحلوة معك أحب كل شيء وتجعلي كل شيء جميلا أنت هبة الله الحمد لله"، ولاقت الصور تفاعلاً فور نشرها من متابعيه، ومن ضمنهم النجم احمد زاهر حيث علق قائلاً: "كل سنة وهي طيبة يا حبيبي وربنا يخليكم لبعض طول العمر".



مصطفي قمر وزوجته



مصطفي قمر

وكان النجم مصطفي قمر أكد فى تصريحات لـ"الخليج 365" أنه يراهن على أغنية "زحمة الأيام" المقرر طرحها اليوم الخميس، التي تجمعه بأصدقائه كل من النجم حميد الشاعرى وإيهاب توفيق وهشام عباس، ويعتبرها خطوة مهمة في مشواره الغنائى خاصة إنها تجمع بين أصدقاء جيله الذى يرتبط بهم علاقة صداقة قوية .

وأضاف الأغنية تحمل معانى إنسانية وتوصف حالة اجتماعية تلمس العديد من شرائح المجتمع، وتتماشى مع الأجيال المختلفة .

أغنية "زحمة الأيام" تعد آخر أعمال الراحلين الشاعر سامح العجمي والملحن أشرف سالم، وهما من رموز وقامات الموسيقى في مرحلة مهمة من تاريخ مصر، ولهم الكثير من الأعمال المميزة والناجحة التي تركت بصمة لدى الجمهور، وقام بتوزيع الأغنية الموزع الشاب نديم الشاعري.

وتحمس نجوم جيل التسعينيات للأغنية لما بها من معاني إنسانية راقيه، ورسالة مهمة للمجتمع، إضافة إلى قرارهم بإهداء الأغنية لروح الراحلين سامح العجمي وأشرف سالم، خاصة أن جميعهم تعاونوا مع الراحلين في الكثير من الأعمال المميزة التي حققت نجاح كبير في أوقات سابقة.