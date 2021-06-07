شكرا لقرائتكم خبر عن تزامنًا مع نجاح F9 .. رسالة حب بين فين ديزل وميدو ووكر بصورة لوالد الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علاقة صداقة وطيدة جمعت بين النجم العالمي فين ديزل، والنجم العالمي الراحل بول ووكر، في كواليس تصويرهما سلسلة Fast and Furious، والتي انتقلت من بعدها لأبنه الأخير "ميدو ووكر"، بعد وفاة والدة نتيجة حادث سيارة منذ عدة سنوات، ليتحول ديزل من وقتها لدور الأب بدلاً من الصديق لتعويض غياب والدها.

وفي صورة نشرها النجم العالمي فين ديزل، عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، جمعته مع النجم العالمي الراحل بول ووكر، وجه فيها الشكر لـ "ميدو ووكر"، بعد تهنئته بنجاح الجزء الأخير من السلسلة Fast and Furious الذى طرح منذ أسابيع قليلة في دور العرض السينمائي.

وقال ديزل في رسالته لأبنه الراحل بول ووكر، التي اصطحبت الصورة عبر انستجرام، "بعد أسابيع من إصدار F9، أرسلت لى ميدو ووكر، هذه الصورة لتخبرني بمدي سعادتها، بطبيعة الحال، يمتلئ المرء بالعاطفة والامتنان وهو ما يميز البعض، الأخوة الأبدية هي نعمة تفوق الكلمات، أتمنى أن تجعلك فخوراً، كل الحب دائماً".

نجح فيلم الأكشن والإثارة Fast & Furious 9، في تحقيق إيرادات قدرها 250 مليون دولار في جميع أنحاء العالم، منذ عرضه عالميا في 25 مايو الماضي، حيث احتلت الصين نصيب الأسد في الإيرادات بحوال 203 ملايين دولار.

ووفقا لتقرير جديد نشرته صحيفة فارايتي، فإن الجزء التاسع من سلسلة Fast & Furious، نجح في تخطي التوقعات التي تم إعدادها مسبقا للإيرادات، حيث يواصل الفيلم جميع الإيرادات تزامنا مع تخفيف الإجراءات الاحترازية التي نفذتها بعض الدول، بعد تخطي الموجة الأخيرة من كورونا.