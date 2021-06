شكرا لقرائتكم خبر عن كريستينا ريتشى بجوار كيانو ريفز فى The Matrix 4.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بعض التقارير الأجنبية، عن انضمام النجمة العالمية كريستينا ريتشي، إلى طاقم عمل فيلم The Matrix 4 الذى يقوم ببطولته النجم العالمي كيانو ريفز، وعدد كبير من النجوم.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن ريتشي، انضمت إلى طاقم تصوير الفيلم الجديد، بدون الإفصاح عن تفاصيل دورها الذي ستؤديه في العمل المنتظر طرحه العام المقبل، بعد سلسلة من التأجيلات بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأبرز التقرير تعاون ريتشي المسبق، مع مخرجة فيلم The Matrix 4، في فيلم Speed ​​Racer الذى طرح عام 2008، وحققا سويًا نجاحًا كبيرًا، وكانت بداية ريتشي عام 1991 بظهورها في "عائلة إدامز، وسرعان ما اكتسبت شهرة في Casper، و Now and Then، كما شاركت في Sleepy Hollow، و Monster، و “Fear and Loathing in Las Vegas.

فيلم The Matrix 4 الجديد، يقوم ببطولته النجم العالمي كيانو ريفز كاري آن موس ، وجادا بينكيت سميث ، ويحيى عبد المتين الثاني ، وبريانكا شوبرا جوناس ، وجوناثان جروف ، ونيل. باتريك هاريس.

وحصل فيلم "The Matrix" على جوائز أوسكار لأفضل مونتاج سينمائى، وأفضل مونتاج صوتى، ومؤثرات صوتية، وحصل الفيلم أيضًا على جوائز Saturn Award لأفضل فيلم للخيال العلمى، وأفضل إخراج، وجوائز BAFTA Award لأفضل صوت، وأفضل إنجاز فى مجال المؤثرات البصرية الخاصة؛ وذلك بالإضافة إلى ترشيحه لجوائز أفضل تصوير سينمائى، وأفضل إنتاج.