شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Fast & Furious 9 يتصدر البوكس أوفيس العالمى ويحقق ربع مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن الجزء التاسع من سلسلة Fast & Furious من السيطرة على المركز الأول في البوكس أوفيس العالمى، أمام مجموعة من الأعمال المختلفة، التى تنوعت ما بين الدراما، والأكشن، والرعب، وطرحت مع العمل الجديد في نفس الشهر، مايو الماضى، وذلك على الأسبوع الثانى على التوالي.

وحقق فيلم F9، منذ طرحه يوم 19 مايو الماضى، إيرادات وصلت إلى 242 مليونًا و781 ألف دولار في دور العرض حول العالم، حيث طرح بـ مجموعة من دول العالم، مثل الصين، ومصر، على أن يصل إلى باقى دور العرض خلال الفتة المقبلة.

ودار العمل حول استعانة Cipher بمساعدة جايكوب، الأخ الأصغر لدوم للانتقام من دوم وفريقه، والعمل من بطولة فان ديزل، ميشيل رودريجيز، جوردانا بروستر، تيريس جيبسون، لوداكريس، ناتالي ايمانويل، تشارليز ثيرون، وأحدث المنضمين للعمل في هذا الجزء هو جون سينا.

وأقرب عمل لـ فيلم F9 عالميا، هو Wrath of Man، الذى طرح في 7 مايو الماضى، ووصلت إيراداته حول العالم إلى 57 مليون و 700 ألف دولار، وفيلم Wrath of Man هو إعادة إنتاج للفيلم الفرنسي "Cash Truck" الذي أنتج عام 2004 للمخرج نيكولا بو خرييف، ويتتبع الفيلم ستاثامزإتش، حارس أمن شاحنة نقدي جديد غامض وبعيون متوحشة والذي يصادف أنه يتمتع بمهارات احترافية للدفاع عن النقود عندما تحدث محاولة سرقة مليئة بالانتقام.

فيلم Wrath of Man من بطولة كل من جايسون ستاثام، هولت مكالاني، روتشي ويليامز، جوش هارتنيت، جيفري دونوفان، سكوت ايستوود، آندي جارسيا، ديوبيا أوباري.

ويأتي في المرتبة الثالثة الجزء الثانى من فيلم الرعبA Quiet Place ، الذى حقق إيرادات حول العالم وصلت إلى 24 مليون و 11 ألف، منذ طرحه يوم 28 مايو الماضى، A Quiet Place هو فيلم الرعب الذي يعتبر استكمالاً لنجاح جزأه الأول الذي دارت أحداثه فى مزرعة هادئة تسكنها أسرة صغيرة، لكنها تتعرض إلى رعب كبير بعد هجوم الأشباح والكائنات المخيفة عليهم، وتجسد إيملى بلانت دور الأم بينما جسد مخرج العمل جون كراسينسكى والمشارك فى الفيلم يقوم بدور زوجها.

اما المرتبة الرابعة، فـ كانت من نصيب فيلم ديزنى الـ Live Action الجديد Cruella، الذى حقق 16 مليون و 112 ألف دولار، منذ طرحه يوم 28 مايو الماضى، ويقوم ببطولة العمل الجديد Cruella الممثلة الأمريكية إيما ستون فى دور البارونة، وإميلى بيتشهام التى تلعب دور أنيتا، وكيربي هويل باتيست، والممثل الإنجليزى مارك سترونج، وفقا للتقرير الذى نشرعلى موقع " thedisinsider "، ىوقام بإخراج العمل كريج جيليسبي.