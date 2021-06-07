شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمي مع آدم الشرقاوى: "بيج زى فكرني لما كنت بتكلم زيه فى عسل أسود".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر النجم أحمد حلمي في فيديو جديد له مع الفنان الشاب آدم الشرقاوي خلال تواجدهما في احتفالية تكريم صناع مسلسل "لعبة نيوتن" فى المركز الثقافى المصرى الأمريكى بنيويورك، وقال حلمي له: "بيج زي بيفكرني بنفسي وأنا بتكلم في عسل أسود"، ليرد الشرقاوي قائلاً: "أنا عايش عسل أسود دلوقتي".



احمد حلمي وادم الشرقاوي

وأضاف حلمي في الفيديو قائلاً: "دلوقتي بيج زي بقي بيتكلم عربي رهيب.. أهو بقي من شبرا".

من ناحية أخري يستعد النجم أحمد حلمى، لمسلسله الجديد الذى وضع صناعه اسما مبدئيا له وهو "النجيب"، عن قصة الأديب العالمي نجيب محفوظ، ولم يستقروا على الاسم النهائى للعمل حتى الآن، ومن المقرر انطلاق تصويره منتصف شهر أكتوبر المقبل، بعد انتهاء حلمى من تصوير فيلمه الجديد والتى تشاركه النجمة روبى فى أحداث الفيلم.

من ناحية أخرى يحضر أحمد حلمى لفيلم جديد يكتبه المؤلف هيثم دبور، ويتولى إخراج العمل محمد شاكر، ويتكتم صناعه على التفاصيل، ويقوم حلمى بجلسات عمل مع صناع الفيلم استعدادًا لانطلاق التصوير خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ومن المقررأن يطرح الفيلم فى موسم عيد الأضحى المقبل، حسبما أكد أحمد حلمي عبر صفحته على تويتر، والعمل من إنتاج سينرجى حيث تم التعاقد بينهما الفترة الماضية.

وكانت آخر أعمال أحمد حلمى، مشاركته فى مسلسل "الاختيار 2" حيث ظهر كضيف شرف فى الحلقات الأخيرة من العمل، وجسد مشهدا لم تتجاوزمدته 5 دقائق، لكنها كانت دقائق اعتبرها البعض من العظمة والبراعة والتجسيد الرهيب للمشاعر، فهو الأب الذى استشهدت ابنته، على أيدى عناصر الجماعات الإرهابية، التى روعت الشعب المصرى.

يذكر أن أخر أفلام أحمد حلمي هو "خيال مآتة" الذي تم عرضه في 2019، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج خالد مرعي، وشاركه البطولة منة شلبي، خالد الصاوي، حسن حسني، عبد الرحمن أبو زهرة، رشوان توفيق، إنعام سالوسة، بيومي فؤاد، سامي مغاوري ومحمود الليثي، وحقق الفيلم إيرادات تجاوزت 38 مليون جنيه.