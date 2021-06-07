شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية قصص حب راغب علامة مع فتيات أكبر منه وأطلاق الرصاص عليه بسبب علاقاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل النجم اللبناني راغب علامة بعيد ميلاده، اليوم الاثنين الموافق 7 يونيو، وهو أحد أهم مطربى الوطن العربى ويتمتع بنجومية كبيرة وذلك لصوته العذب وإحساس الصادق الذى يدخل قلوب محبيه، كما أنه يتميز بوسامة وأناقة شديدة تجعله دنجوانا للكثير من الفتيات، وهو ما حدث بالفعل فالنجم راغب علامة عاش قصص حب كثيرة مع النساء منذ طفولته وكان أغلبهن يكبرونه في العمر.

قال راغب علامة فى أحد البرامج الفنية، إنه تعرف على الفتيات منذ أن كان عمره صغير إذ بدأ عندما كان يبلغ من العمر 9 سنوات بمواعدة الفتيات بعمر مبكر جدًا وأنه كان يميل دائمًا إلى الفتيات اللّواتى يكبرنه فى العمر بخمس وست سنوات، وأن أكثر قصة حب استمرت معه لفترة طويلة كانت مع امرأة تكبره بـ 7 سنوات وهو التوقيت الذى قدم فيه أغنيته الشهيرة "قلبى عشقها".

كما كشف النجم راغب علامة كواليس علاقة عاطفية عاشها في أواخر العشرينات من عمره تسببت فى مشاكل عديدة له، وندم عليها فيما بعد، وقال خلال برنامج "السيرة" المذاع على Dmc، "لم أندم على شيء مطلقاً في حياتى سوى عدم استماعى لآراء من حولى والمقربين منى بفترة من الفترات ممن نصحونى، بعدم الانجراف وراء قلبى الذى أدخلنى بعلاقة عاطفية تسببت في أزمات كثيرة لى، حيث إن تلك الشخصية كان وراؤها ارتباطات سياسية بدائرتها، وتلقيت تهديدات بالقتل خلال تلك الفترة أثناء ارتباطى بها".

وتابع عن تلك الفترة: "أصريت وقتها على علاقة عاطفية بحياتى ماكانتش تليق بسمعتى، والكل نبهنى لكن ما اتعلمتش، كنت في أواخر العشرينات، وتم تهديدى ببيروت، وبحكم علاقاتى الكبيرة داريت هذا التهديد، بتنبيه للدائرة المحيطة بتلك الشخصية، ومع مرور شهر على هذا التهديد تم إطلاق النار علي من جانب شخص استمر مترصداً لى أمام باب الفندق الذى كنت أمكث فيه لارتباطى بحفل في عمان وقتها".

واستكمل راغب علامة: "تحليلى للأمرأن ذلك يعود للعلاقة العاطفية الذى كنت فيها، لأننى ليس لى أعداء، وبالتالي هذا الشخص الذى أطلق على النار له علاقة بتلك القصة".