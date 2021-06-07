سوسن بدر تتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت الفنانة سوسن بدر تلقيها الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا.

ونشرت "بدر" صورة لها أثناء تلقيها اللقاح، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: " الجرعة الأولى من لقاح كورونا بوحدة الرعاية الصحية بالشيخ زايد.. نموذج مشرف للتعامل مع الناس باحترافية وإنسانية.. كل الشكر لكتيبة العاملين وربنا يقدركم ويحفظكم".

من ناحية أخرى أخر أعمال سوسن بدر مسلسل "بين السما والأرض" بطولة هاني سلامة، غادة عادل، محمد ثروت، يسرا اللوزي، محمود الليثي، نجلاء بدر، ندى موسى، نورهان، درة، ومن تأليف إسلام حافظ، إخراج محمد العدل.