محمد الفخراني.. طاردته هذه الشائعة وفاجأ جمهوره بهذا الشكل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

فاجأ الفنان محمد الفخراني جمهوره بالأمس بصورة جديدة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، بعد فقدانه الكثير من وزنه.

وتصدر "الفخراني" تريند مواقع التواصل الإجتماعي منذ تداول صوره، وانهالت تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "برافو عليك إنك خسيت"، و"كنت قمر وبقيت قمرين"، و"هو أنت خسيت إزاي"، و"عاش يا بطل"، وغيرها.

في هذا التقرير نعرض لكم معلومات عن الطفل محمد الفخراني:

- محمد الفخراني من مواليد 3 يونيو 2006.

- اسمه الحقيقي محمد نصر واشتهر بـ"محمد الفخراني".

- كانت بدايته حين شارك في فيلم "بابا" 2012.

- في عام 2013 شارك "الفخراني" في مسلسل "الكبير أوي" مع الفنان أحمد مكي.

- مع بداية ظهوره تم تداول شائعة أنه حفيد يحيى الفخراني لوجود تشابه كبير بينهما، إلا أنه نفى وجود أي صلة قرابة بينه وبين الفنان الكبير.

- شارك "محمد" في عدة أعمال تلفزيونية مهمة مثل مسلسل "سرايا عابدين"، الذي قام من خلاله بدور "الأمير فؤاد".

- قدم محمد في عام 2015 عملين وهم "لهفة"، "وش تاني"، ثم شارك في فيلم "الخلبوص"، "كابتن مصر" في نفس العام.

- من أشهر المسلسلات الذي شارك فيها محمد الفخراني "ريح المدام، الكيف، الشارع اللي ورانا، بحر".

- وكانت آخر مشاركات محمد الفخراني في مسلسل "ابن أصول"، بطولة الفنان حمادة هلال، وجسد خلال الأحداث بشخصية "يوسف" الأخ الأصغر لبطل العمل، وهو من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد بكير.