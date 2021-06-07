هاني شاكر: "الموسيقيين تعبانين جدا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحدث الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين عن قرارات رئيس الوزراء الأخيرة عن تحديد عدد مجلس الموسيقيين بحيث لا يزيدوا عن شخصين أو ثلاثة فقط.

وقال "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الجورنجالي" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أمس الأحد، إن مجلس الوزراء، حدد عدد الموسيقيين في الأماكن التي تضم فرق بحيث لا يزيدوا عن 2 فقط، أو 3 وهذا قرار صعب، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية التي ستؤثر على أسرة كل موسيقي.

وأضاف نقيب الموسيقيين: "زمان كانوا بيشتغلوا 15 واحد على المسرح، ليه منخلهمش نص العدد، مع تطبيق التباعد الاجتماعي، عشان نحس إن فيه إنفراجة، وأنا بتمنى من رئيس الوزراء ووزير السياحة ووزيرة الثقافة، يبصولنا نظرة اهتمام، لأن بجد الموسيقيين تعبانين جدا جدا.. كان الله في عونهم، وأنا بقول الحمدلله، إنه وجهنا الفترة اللي فاتت يبقى عندنا رصيد، مين كان يتخيل كنقابة إننا هنفضل سنة ونص منشتغلش، محدش كان يتوقع، جائحة كورونا قعدت الناس في بيوتها، عندي أمل في ربنا ورئيس الوزراء أنه يبص لأخواته وأولاده الموسيقيين ينظر ليهم نظرة حب واهتمام عشان وصلوا لمرحلة من الخوف والخطر كبير أوي".

جدير بالذكر أن الفنان هاني شاكر طرح في شهر رمضان دعاءً دينيا بعنوان "يا رب يا رحمن" كلمات محمد الجبالي وألحان حنين علي، توزيع محمد حمدي رؤوف.